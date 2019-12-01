Çalınan Otomobil, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Bulundu

Plaka Tanıma Sistemi (PTS), daha önce İzmir’den çalınmış olan bir otomobili Manisa’da tespit etti ve şüphelilerin yakalanmasını sağladı.

İzmir’in Torbalı ilçesinden yaklaşık 1 ay önce çalınan 61 TC 982 plakalı bir otomobil, PTS sisteminden kaçamadı. Sistem, aracın Manisa’nın Turgutlu ilçesine giriş yaptığını belirledi.

Tespitin ardından hemen harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunun Çepnidere Kavşağı bölümünde yolu kapattı.

Ekipler, çalıntı otomobili durdurarak içerisindeki 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çalıntı araç da ekipler tarafından otoparka çekildi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Nedir?

PTS sistemi, bünyesinde barındırdığı yüksek çözünürlüklü bir kamera ile araç plakalarının okunmasını, elde edilen verilerin depolanmasını ve verilerin analiz edilmesini sağlayan bir sistemdir.

Sistemden elde edilen veriler, kablolu ya da kablosuz olarak istenilen uzak bir merkeze de aktarılabiliyor.

Araçların plakasını, markasını ve rengini 7/24 her türlü hava koşulunda tespit edebilen PTS sistemi sayesinde, ülkemizdeki emniyet güçleri, aradıkları her türlü aracı nerede olursa olsun tespit edip şüphelileri yakalayabiliyor.