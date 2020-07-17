Çalınan Twitter Hesapları İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Twitter, 15 Temmuz gecesinde bu zamana kadar görülmemiş hack skandalı ile gündeme geldi. Çok sayıda ünlü ismin Twitter hesabı çalındı ve çalınan hesaplar üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. FBI, çalınan Twitter hesapları ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Birden ve daha birçok ünlü ismin Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaplar üzerinden sahte tweetler atılarak Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Bilgisayar korsanı, bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para toplamayı başardı.

FBI Çalınan Twitter Hesapları İçin Soruşturma Başlattı

15 Temmuz gecesinde gerçekleşen siber saldırı nedeni ile Twitter'ı zor günler bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olay ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. New York Eyaleti de Twitter'a soruşturma açtı.

New York Valisi Andrew Cuomo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Twitter'daki doğrulanmış hesaplarda seçim öncesi böyle bir durumun olabiliyor olması başkanlık seçimi öncesi endişeleri artırıyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yaşanan hack skandalı hakkında Twitter ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Senato İstihbarat Komitesi ise söz konusu hack olayının gerçekleşme biçimine dair bilgi istedi.