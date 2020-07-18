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Twiter, Çalınan Twitter Hesaplarının Verileri Hakkında Açıklama Yaptı

Tarihin en büyük hack skandallarından birini yaşayan Twitter, çalınan Twitter hesaplarının verileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Veriler Çalındı mı?

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Bilgisayar korsanlarının çaldığı Twitter hesaplarındaki veriler kopyalandı mı? Twitter, 15 Temmuz gecesinde çalınan Twitter hesaplarının verileri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu

Çalınan Twitter Hesaplarının Verileri Kopyalandı mı?

15 Temmuz gecesinde Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos, Kanye West, Joe Birden ve daha birçok ünlü ismin Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesaplar üzerinden sahte tweetler atılarak Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Bilgisayar korsanı, bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para topladığını iddia etmişti.

Tarihin en büyük hack skandallarından birini yaşayan Twitter, geçtiğimiz günlerde hacklenen hesap sayısının 130 olduğunu açıklamıştı. Bu hack skandalı ile birlikte hacklenen hesapların verilerine erişilip erişilmediği ile ilgili bir soru işareti oluştu.

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Twitter tarafından yapılan son açıklamaya göre bilgisayar korsanları, hacklediği hesapların 8 tanesinin verilerini "Twitter verilerin" kısmından indirmeye çalıştı. Twitter, verileri indirilmeye çalışılan hesapların doğrulanmamış hesap olduğunu belirtti. 45 hesabın şifresi ise bilgisayar korsanları tarafından değiştirildi.

FBI ve New York Eyaleti yönetimi de çalınan Twitter hesapları için soruşturma başlattığını duyurmuştu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yaşanan hack skandalı hakkında Twitter ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtmişti. Görünüşe göre 15 Temmuz gecesinde gerçekleşen siber saldırı nedeni ile Twitter'ı zor günler bekliyor.

15 Temmuz gecesinde gerçekleşen Twitter tarihinin en büyük hack skandalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşanan bu hack olayı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

ETİKETLER: twitter dolandırıcılık veri güvenliği

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