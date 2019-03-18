Çalıntı Netflix ve Spotify Hesabı Satan Gencin İnterneti Kesildi

Avustralya’da IT sektöründe çalışan bir genç, çalıntı Netflix ve Spotify hesapları satıp, önemli miktarlarda para kazandığı gerekçesiyle tutuklandı. Mahkeme karşısına çıkarılan genç, kefaletle serbest bırakıldı.

21 yaşındaki Evan Leslie McMahon, FBI tarafından WickedGen.com adresi üzerinde yapılan araştırma sonucunda yakalayı ele vermiş ve Avustralya Federal Polisi tarafından tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 yıldır hesap üretici bir sistemi çalıştırmakta olduğu tespit edilen McMahon’un başta Avustralya olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bölgeler için Netflix, Spotify ve Hulu hesapları oluşturduğu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Elinde yaklaşık 1 milyon farklı Netflix, Spotify ve Hulu hesabı tutan McMahon, iki yıllık süre içerisinde önemli miktarlarda gelir elde etmişti. Site kapanmadan önce 120 binden fazla aktif kullanıcı olduğu bilinen internet sitesinin, McMahon’a toplamda 300 bin Avustralya Doları (yaklaşık 1.1 milyon Türk Lirası) kazandırdığı söylenenler arasında yerini aldı. Polisin söylediğine göre WickedGen.com yöneticisi çalıntı hesapları, bir açık ile ele geçirilen kullanıcı adı ve şifrelerin bir başka hizmette denenmesini içeren bir yöntemle buldu. Bu yöntemin işe yarıyor olmasının sebebi, kişilerin genellikle şifreleri tekrar kullanıyor olmalarıydı. Yani McMahon, Netflix’e kayıt olmuş birinin kullanıcı adı ve şifresini başka platformlarda deniyor ve giriş yapması durumunda, bu hesapları satışa çıkarıyordu.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme karşısına çıkarılan Evan Leslie McMahon, ismi geçen şirketlere 200 bin dolar ödeme yapmaya mahkum edilirken, cezalar bununla sınırlı kalmadı. 21 yaşındaki gencin iş yeri haricinde internete erişimi engellenmesine karar verildi.