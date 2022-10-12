Çalışandan Web Kamerasını Açmasını İsteyen Şirket Davalık Oldu

Florida merkezli bir yazılım şirketi olan Chetu, Hollanda'da işe aldığı çalışanından web kamerasını açmasını talep etti. Çalışan ise ekran paylaşımı yapmak veya web kamerası ile izlenmeyi reddettiği için işten çıkarıldı.

Çalışan, mesai saati boyunca (9 saat) web kamerasının açık kalması konusunda baskı gördüğünü ve bu durumu reddettiğini belirtiyor. Bunun üzerine de ''çalışmayı reddetme'' ve ''itaatsizlik'' gerekçeleri nedeniyle işten çıkarıldığını ekliyor.

Hollanda Mahkemesi şirketin tam tersi ''web kamerasını açık tutmanın, çalışanın mahremiyetine saygıyla çeliştiğine'' karar verdi. Bu doğrultuda mahkeme, web kamerası ile takip ve kontrol etme taleplerinin bir insan hakları ihlali olduğu hükmünü verdi.

Şirkete Para Cezası Verildi

Şirket, çalışanın dava masrafları da dahil olmak üzere geçmiş ücretlerine ek olarak 50.000 dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Aynı zamanda şirketin çalışan ücretini, biriken izinleri ve birçok masrafı daha ödemesi yönünde karar verildi.

Mahmeke, kararında: "Günde 8 saat kamerayla izlemek uygunsuz ve Hollanda’da izin verilmez." ifadelerini kullandı ve İşçilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'den alıntı yaptı: “(…) bir çalışanın işyerinde kamerayla izlenmesi, gizli olsun ya da olmasın, çalışanın özel hayatına önemli bir müdahale olarak kabul edilmelidir (…) ve dolayısıyla [mahkeme] bunun anlam bakımından bir müdahale teşkil ettiği kanaatindedir.”

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