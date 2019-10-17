Çalışanlar Robot Yöneticilere Daha Fazla Güveniyor

Yapay zeka ve geleceği ile ilgili öne çıkan temel kaygılar iş imkanlarını öldüreceği veya daha da kötüsü insan ırkını yok edeceğidir. Ancak yapılan araştırmalar çalışanların, insan yöneticiler yerine robot yöneticilere daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor.

Yüzde 88 Robot Yöneticilere Güveniyor

Çin'de yapılan yeni bir araştırma çalışanların yüzde 88 oranındaki kısmının robot yöneticilere daha fazla güvendiğini belirtiyor.

10 ülkede 8.370 çalışan ile birlikte yapılan araştırma kişilerin insanları mı yoksa yapay zekayı mı daha güvenilir bulduğunu araştırıyor. Küresel araştırmaların ortalamasının yanında Çin üzerinde çıkan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Çin'deki çalışanların yüzde 88'i yapay zekayı insanlara tercih ediyor.

Küresel ölçekte baktığımızda ise araştırmaya katılanların yüzde 74 oranındaki kısmı yapay zekaya iyimser bakıyor.

Gelişen teknolojilerin bize neler getireceği bilinmese de yapay zekanın, duygulara bağlı aksiyon alıp alamayacağı ve temel olarak riskler karşısında neler yapacağı bilinmiyor. Oysa büyük girişimcilerin büyük bir kısmı şirketlerin büyümesini risk almalarına bağlamakta.