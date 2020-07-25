Çalışanlar Siber Güvenlik Konusunda Eğitimli Mi?

Koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışanlar siber güvenlik eğitimlerini daha fazla almaya başladı. Elbette bu durum bütün çalışanların siber güvenlik konusunda uzman olduğunu göstermiyor. Yapılan son piyasa araştırmaları, siber güvenlik konusunda sınıfta kaldığımızı ortaya koyuyor.

Pandemi başladığı günden beri, siber saldırıların sayısı ciddi oranda arttı. Bu durum aynı zamanda, insanların daha fazla güvenliğe önem vermesini sağladı. Peki ne oldu da bununla ilgili anketler artırıldı. Yapılan açıklamalara bakıldığında, güvenlik önlemleri yetersiz kalan çalışanların büyük tehlikeye girdiği ifade edildi.

Çalışanlar siber güvenlik için önlem almıyor

Dijital dönüşüm ile birlikte ofis dışından çalışma prensibi artık her yere yayıldı. Bu sistem ile birlikte Türkiye'de yüzbinlerce insan işlerini evinden halletmeye devam etti. Türkiye çapında 50 binden fazla kullanıcı ile anket yapıldı ve bazı sonuçlar ortaya koyuldu.

Yapılan anketle ilgili öncelikle %43,5 gibi bir kesimin uzaktan çalışma sistemini benimsediğini söylemek gerekiyor. Bu durum aynı zamanda daha sonrası için de bazı gelişmeler yaşattı. Mesela ankete katılanların %38,2'si salgından sonra da evden çalışmak istediğini belirtti.

Anket sonuçlarında göze çarpan bir diğer nokta ise, evden güvenli çalışma ile ilgili işveren tarafından yapılan eğitimlerin yetersiz kalması oldu. Çalışanların %36 gibi bir bölümü siber güvenlik konusunda eğitim almıyor. Bu durum tehlikenin çok daha korkunç boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Sizce evde güvenli çalışmanın yolları neler? Kendi deneyiminizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.