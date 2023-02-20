Çalışanları Ofise Döndürmeye Zorlayanlara Bir Şirket Daha Eklendi!

Amazon, Mayıs ayından itibaren çalışanlarının haftada maksimum üç gün ofis dışında çalışmalarını zorunlu kılacak. Şirket planı Cuma günü yayınlanan ve CEO Andy Jassy'ye atfedilen bir notla duyurdu. Bu politikayı savunurken Jassy, karma bir çalışma düzenlemesinin Amazon'un kurumsal kültürünü "güçlendireceğini" ve işgücü arasında daha iyi bir iş birliğine yol açacağını söyledi.

Konuya dair basına demeç veren Amazon CEO'su Andy Jassy şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce çalışanı dünyanın dört bir yanındaki ofislerimize geri getirmek kolay değil, bu nedenle bu işi yapması gereken ekiplere bir plan geliştirmeleri için biraz zaman vereceğiz. İlk başta mükemmel olmayacağını biliyoruz, ancak gayrimenkul ve tesis ekiplerimiz kırışıklıkları giderdikçe ve nihayetinde çalışmak istediğimiz yeni yolları yakalamak için ofislerimizin nasıl kurulmasını istediğimizi geliştirmeye devam ettikçe, ofis deneyimi önümüzdeki aylarda (ve yıllarda) istikrarlı bir şekilde gelişecektir."

Amazon 2020'den Beri Çalışanları Ofise Döndürmeye Çalışıyor

Pandemi başladıktan kısa bir süre sonra Amazon, çalışanların Ekim 2020'de ofise dönmesini beklediğini söyledi. Koronavirüsün birbirini izleyen dalgaları dünyanın dört bir yanındaki şehirleri karantinaya zorladıkça şirket bu tarihi birçok kez erteledi. Amazon'un duyurusu, Activision'ın Blizzard çalışanlarının Temmuz ayından itibaren haftada maksimum üç gün ofis dışında çalışmasını zorunlu kılacağını doğruladığı hafta geldi.

Blizzard gibi Amazon da pek çok çalışanının şirketin politikalarına tepki olarak örgütlenmeye gittiğini gördü. Bunlardan en önemlisi, geçen yıl çalışanların çoğunluğunun sendikalaşma yönünde oy kullanmasıyla Amazon'un ilk sendikalı iş yeri hâline gelen Staten Island'daki JFK8 tesisiydi. Bu hareket aynı zamanda Amazon'un yılın başında 18.000'den fazla çalışanını işten çıkaracağını teyit etmesinin ardından geldi.

Peki siz şirketlerin ofis dışından çalışmayı giderek azaltması yönündeki çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.