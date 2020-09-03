Çalışanların Çantasını Arayan Apple'a Büyük Şok!

Apple, Apple Store'da görev alan personeli mağazadan çıkışlarda araması ile tepkileri üzerine çekmişti. Amerika'daki bir temyiz mahkemesi, çalışanların bu süreçte kaybettikleri vaktin de ödemeye dahil olması gerektiğine hükmetti. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Arama Süresi de Mesai Sayılacak!

Apple söz konusu sorundan şikayetçi olan çalışanların davası ile yaklaşık yedi yıl gibi uzun bir süredir mücadele ediyor. Herhangi bir çalışan, mağazadan çıkmadan önce yanında getirdiği çanta ile birlikte aranıyor ve bu bazen 15 dakika, bazen de 45 dakika gibi uzun bir süreye mal olabiliyor.

2013 yılında açılan bu dava Amazon'un emsal davasından dolayı 2014 yılında reddedilmiş olsa da temyiz mahkemesi tarafından alınan kararla birlikte bu sürenin mesai süresine dahil olduğuna hükmedildi.

Dokuzuncu ABD Temyiz Mahkemesi, Apple Inc.'nin vardiya sonunda yapılan güvenlik taramalarında harcanan süre için de çalışanlara ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Tabii bu durumun mahkemelerden sonra biraz daha tutarlı hale geldiğini söyleyelim. Görünüşe göre Apple, bir süredir mağaza personelinin çantalarını aramıyor. Bu, şirketin politikasını değiştirmesine karşın mahkemelerle ve davalar ile uğraşmaya devam ettiği anlamına geliyor olsa da, çalışanlar için geriye dönük bir kazanç olabilir.

Peki siz bu mahkeme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir şirketin iş çıkışında çalışanların çantasını araması ücretten de bağımsız olarak etik bir durum mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.