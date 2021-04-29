Çalışma İzni Belgesi Nasıl Alınır? İçişleri Bakanlığı Duyurdu!

Çalışma izni belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre çalışma izni belgesi E-Devlet üzerinden alınabilecek. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Adım Adım Çalışma İzni Belgesi Nasıl Alınır?

İlk olarak E-Devlet platformunu ziyaret edin. E-Devlet platformuna herhangi bir web tarayıcısı veya mobil uygulama üzerinden girebilirsiniz.

Kullanıcı bilgilerinizi girerek sistemine giriş yapın.

Üst kısımda yer alan arama kutusuna "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama" yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın.

yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın. Ekranda yer alan SGK kaydınızı "Dosyayı indir" butonuna tıklayarak PDF formatında indirebilirsiniz.

butonuna tıklayarak PDF formatında indirebilirsiniz. PDF dosyasının yazıcı aracılığı ile çıktısını alın.

NTV'deki habere göre İçişeri Bakanı Süleyman Soylu, "Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var" şeklinde konuştu.

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