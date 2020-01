Call of Cthulu, Şubat Ayının Games With Gold Oyunlarından Olacak

Önümüzdeki ayın Games With Gold oyunları Xbox sayfası üzerinden duyuruldu. Xbox Live Gold abonesiyseniz, Şubat ayında Call of Cthulhu, TT Isle of Man, Fable Heroes ve Star Wars: Battlefront (2004) oyunlarını indirebileceksiniz.

TT Isle of Man (1 - 29 Şubat 2020) - Xbox One

TT Isle of Man bir motor yarışı oyunu ve 60.7 kilometrelik ve iki yüz altmış dört virajdan oluşan Snaefell Dağ rotasında geçiyor. Altı tur boyunca en iyi süreyi elde etmek ve eski büyük şampiyonların arasına adınızı yazdırmaya çalışacaksınız. Oyunda ayrıca sekiz oyuncuya kadar çevrimiçi rekabet modu da bulunuyor.

Call of Cthulhu (16 Şubat - 15 Mart 2020) - Xbox One

Cyanide stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Call of Cthulhu oyununda savaş gazisi ve araştırmacı Edward Pierce karakterinin korku dolu hikayesine ortak olacaksınız. Boston şehrinde geçen konuya göre, Darkwater bölgesinde yaşanan Sarah Hawkins ve ailesinin cinayetinin arkasındaki gizemi çözmeye çalışacaksınız.

Fable Heroes (1 - 15 Şubat 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Lionhead Studios tarafından geliştirilmiş olan Fable Heroes, Hack and Slash-Macera oyunu. Dört Fable oyunundan aşina olunan on iki karakterden birini seçerek oynuyorsunuz. Hikayede Albion boyunca ilerliyor ve tanıdık düşmanlar ile çatışıyorsunuz. Toplayacağınız jetonlar ile yeni eşyalar ve karakterler açabilmeniz mümkün oluyor. Fable Heroes çevrimiçi ve yerel ağ üzerinden dört kişiye kadar kooperatif desteği ve rekabete dayalı zamana karşı modu da içeriyor.

Star Wars: Battlefront (16 Şubat - 29 Şubat 2020) - Xbox ve Xbox One

Galaktik Cumhuriyet, Bağımsız Sistemler Konfederasyonu, Asi Birliği ve Galaktik İmparatorluk arasındaki savaşların konu alındığı Star Wars: Battlefront oyununda, her bir toplulukta beş karakter sınıfı bulunuyor. Her ne kadar Infantry (Piyade), Heavy Weapons (Ağır Silahlar), Pilot ve Sniper (Keskin Nişancı) sınıfları benzer olsa da beşinci sınıf topluluktan topluluğa farklılık gösteriyor. Bunlara ek olarak, her bir sınıfta belirli bir süreliğine savaşa katılımda bulunan ve yapay zeka tarafından yönetilen bir karakter oluyor. Bu karakterler Galaktik Cumhuriyet için Mace Windu, Asi Birliği için Luke Skywalker, Galaktik İmparatorluk için Darth Vader ve Bağımsız Sistemler Konfederasyonu için Count Dooku.