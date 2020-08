Görünüşe Göre Call of Duty 2020 Bu Hafta Duyurulacak

Uzun zamandır beklenen yeni Call of Duty bu hafta duyurulacak gibi görünüyor. Activision tarafından gönderilen kutuların içinden buna işaret eden bir sürpriz çıktı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan bir gelişmeyle, Amerika menşeli yayıncının seçili içerik üreticilerine ve haber mecralarına gizemli sandıklar gönderdiğini öğrenmiştik. Şifreli bir kilit ile kapatılmış olan bu sandıkların üzerine, 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü TSİ 10:00 öncesinde açılmaması yönünde de bir not iliştirilmişti. Dün beklenen an geldi ve gizemli sandıklar açıldı.

İçerik üreticilerinin düzenledikleri canlı yayınlar ile açtıkları kutuların içinden eski bir projektör ve beraberinde de on adet slayt çıktı. Ancak görünüşe göre her bir içerik üreticiye, Amerika ve Rusya haritaları ile ilgili farklı bir grup slayt gönderilmiş. Bu slaytlar, her bir içerik üreticiye özel bir bulmaca içeriyordu ve bir araya getirildiğinde de oyuncuları Call of Duty: Black Ops 4 oyunundaki Summit haritasının slaytlar ile uyuşan güncellenmiş bir görüntüsüne ulaştırdı.

En nihayetinde de Summit bulmacası 1972 yılında Bobby Fischer (ABD) ve Boris Spassky (Rusya) arasında geçen Soğuk Savaş dönemi satranç bulmacasına işaret etti. Oyuncular o oyundaki hamleleri, Treyarch stüdyosunun Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikaye ile kombine ederek tekrarladıklarında da PawnTakesPawn.com tanıtım sayfasına ulaşmayı başardılar.

İnternet sayfasının adı her ne kadar seri ile bağlantısı yokmuş gibi görünse de, kaynak koduna bakıldığında Activision adı görülüyor. Tanıtım sayfası şu an için faal değil ama şöyle bir baktığınız zaman, eski bir televizyon, bilgisayar ve VCR, bir ahize ve bir adet de piyon görüyoruz. Olay ise tam da bu noktada ilginç bir hal alıyor. VCR cihazının dijital göstergesi, 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 12:00'yi gösterdiği sırada bir şeyin olacağına işaret ediyor.

İşaret edilen zaman Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun resmi olarak duyurulacağı zamanmış gibi görünüyor ama gizemli kutulardan bir tanesinin ulaştığı yayıncı NoahJ456, doğrudan Activision şirketinden aldığı bilgi ile yeni Call of Duty oyununun duyurusuna giden yolda çözülen ilk kısmı çözülen bulmacan yeni kısmının geleceğini söylüyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu ise belirtilen zaman geldiğinde göreceğiz.

I just heard directly from Activision.



What we solved today was just the FIRST step of the Call of Duty 2020 reveal.



What comes out on Friday at 12 EST is just the next part.



We go again. pic.twitter.com/KBvu2sPoaR