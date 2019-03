Call of Duty 2020 Vietnam veya Pacific'te Geçebilir

Geçmişte, mevcut yılın Call of Duty oyunu bile duyurulmadan, gelecek yıllardaki Call of Duty oyunlarının üzerine kurulu olacakları yapılar ile ilgili söylentilerin çıktığına birçok kez tanık olmuştuk. Bu hafta, bunlara bir yenisi eklendi. Bu senenin Call of Duty oyunu henüz duyurulmamış olmasına karşın, bir sonraki oyunla ilgili söylentiler ortaya çıktı.

Önümüzdeki sene çıkacak olan Call of Duty oyunu, Call of Duty: WWII oyununun da geliştiricisi olan Sledgehammer Games stüdyosuna emanet ve muhtemelen şu sıralarda da çalışmalara çoktan başlanmıştır. Bu oyundan bahsetmek için henüz erken bile değil; ama her zaman olduğu gibi kaynaklar için bunun yine herhangi bir önemi yok. Gaming INTEL sayfasının oldukça güvenilir olduğunu iddia ettiği kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, 2020 yılında çıkacak olan Call of Duty oyununun Vietnam veya Pacific Cephesi'nde geçecek. Bahsi geçen bu bilgiye, projenin oldukça başlarındaki bir safhası sırasında erişilmiş.

Bildiğiniz gibi geçmişte, Sledgehammer Games, üçüncü kişi bakış açısından oynanan Vietnam dolaylarında geçecek olan bir Call of Duty oyunu geliştirmeye başlamış, ama Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununun geliştirilmesine yardımda bulunmak için, bu projesi sonradan iptal etmişlerdi.

Call of Duty: WWII oyununun gördüğü yoğun ilgi ile sağladığı başarıyı düşünecek olursak, Sledgehammer Games, geçmişte iptal ettiği projenin yerine yenisini koymayı isteyebilir. Ancak diğer yandan, Call of Duty: Advanced Warfare için bir devam oyunu yapmayı istemiş olduklarını da söylemeden geçmeyelim. Ne var ki, Activision Üst Yöneticisi Eric Hirshberg, 2017 yılında yapılan bir röportajda, stüdyodaki geliştiricilerin tarih bilgileri dolayısıyla harika bir İkinci Dünya Savaşı oyunu yapabileceklerinden emin olduklarını söylemişti. Bu bağlamda da Call of Duty: WWII oyununun yapılmasına karar verilmişti. Hal böyle olunca, her iki ihtimal de söz konusu olabilir. Bunu tabi ki zaman gösterecek.