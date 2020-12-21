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Call Of Duty: Black Ops 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call Of Duty: Black Ops 3 sistem gereksinimleri belli oldu. İşte Call of Duty: Black Ops 3 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri!

Call Of Duty: Black Ops 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk -

Eğer FPS oyunlarını severek oynuyorsanız yakından tanıyacağınız Call of Duty serisinin yeni üyesi Call Of Duty: Black Ops 3 resmi olarak duyuruldu. İlk olarak çıkış tarihi internete sızan Call Of Duty Black Ops 3, daha sonradan Activision'un yaptığı açıklama ile resmilik kazandı.

Activision'dan paylaşılan bilgiye göre Black Ops 3 6 Kasım 2015 tarihinde herhangi bir ertelenme olmazsa çıkış yapacak. 2060 yılında geçecek bir hikayeye sahip olan Call Of Duty: Black Ops 3'te tıpkı Call Of Duty: Advanced Warfare'da olduğu gibi teknolojinin dünya düzenini belirlediği bir döneme gideceğiz. Savaş robotları, insan iskeletine entegre olan savaş sistemleri gibi öğelere yer verecek olan Call Of Duty: Black Ops 3'ün senaryo modunu oyuncular 4 arkadaş ortak bir şekilde oynayabilecek.

Call Of Duty: Black Ops 3 çıkış tarihinin haricinde merak edilen bir diğer önemli konu oyunun ne tür teknolojik yenilikler getireceği. Bu da "Call Of Duty: Black Ops 3 sistem gereksinimleri ne olacak?" sorusunu akla getiriyor. Oyunun geliştiricisi Treyarch, Black Ops 3 sistem gereksinimlerini açıklayarak bu soruyu yanıtlıyor. İşte Call Of Duty Black Ops 3 sistem gereksinimleri:

Call of Duty: Black Ops 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i3-530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz
  • Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 470 / ATI Radeon HD 6970
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Depolama: 60 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7

Call of Duty: Black Ops 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz / AMD FX-8120
  • Grafik İşlemci: AMD Radeon R9 270X Sapphire-Dual X / Nvidia GeForce GTX 760
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 60 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7

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