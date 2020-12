Call Of Duty: Black Ops 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Can Erdil Şentürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer FPS oyunlarını severek oynuyorsanız yakından tanıyacağınız Call of Duty serisinin yeni üyesi Call Of Duty: Black Ops 3 resmi olarak duyuruldu. İlk olarak çıkış tarihi internete sızan Call Of Duty Black Ops 3, daha sonradan Activision'un yaptığı açıklama ile resmilik kazandı.

Activision'dan paylaşılan bilgiye göre Black Ops 3 6 Kasım 2015 tarihinde herhangi bir ertelenme olmazsa çıkış yapacak. 2060 yılında geçecek bir hikayeye sahip olan Call Of Duty: Black Ops 3'te tıpkı Call Of Duty: Advanced Warfare'da olduğu gibi teknolojinin dünya düzenini belirlediği bir döneme gideceğiz. Savaş robotları, insan iskeletine entegre olan savaş sistemleri gibi öğelere yer verecek olan Call Of Duty: Black Ops 3'ün senaryo modunu oyuncular 4 arkadaş ortak bir şekilde oynayabilecek.

Call Of Duty: Black Ops 3 çıkış tarihinin haricinde merak edilen bir diğer önemli konu oyunun ne tür teknolojik yenilikler getireceği. Bu da "Call Of Duty: Black Ops 3 sistem gereksinimleri ne olacak?" sorusunu akla getiriyor. Oyunun geliştiricisi Treyarch, Black Ops 3 sistem gereksinimlerini açıklayarak bu soruyu yanıtlıyor. İşte Call Of Duty Black Ops 3 sistem gereksinimleri:

Call of Duty: Black Ops 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz

Intel Core i3-530 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 470 / ATI Radeon HD 6970

Nvidia GeForce GTX 470 / ATI Radeon HD 6970 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 60 GB

60 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Call of Duty: Black Ops 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri