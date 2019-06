Call of Duty: Black Ops 4 Days of Summer Güncellemesi Yayında

Treyarch Studios, Call of Duty: Black Ops 4 için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Operation Spectre Rising sezonunun başlaması ve akabinde yayınlanan güncellemeler ile sezon kapsamında yeni içerikler de yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Son güncelleme kısa bir süre önce yayınlanmışken, Treyarch Studios da merak edilen detayları paylaşmayı ihmal etmedi.

Bu hafta PlayStation 4 kullanıcıları için Multiplayer kısmına Grind adı altında yeni bir harita oyuna ekleniyor. Call of Duty: Black Ops II oyunundan hatırlayabileceğiniz bu haritaya bütün oyuncular erişim sağlayabilecekler. Ayrıca yeni Capture the Flag modu ve Grav, Vendetta, S6 Stingray, Locus, Peacekeeper ve Ballistic Knife da yeni silahlar oldular. Grav yeni topluluk etkinliğinde kullanılabilecekken, Vendetta ise Tier 50'ye ulaştığınızda kullanılabilir olacak.

Blackout modunda ise Yaz mevsimine uygun harita güncellemeleri ve yeni sezonun başlaması ile haritanın su altında kalan bölümleri için de bazı güncellemeleri gerçekleştiriliyor. Belirli bir süreliğine aktif olacak Ground War modunun yanı sıra yeni bir saldırı helikopteri, Hawk adı altında yeni bir teçhizat, Grav için eklenti desteği ve Coward’s Way Out özelliği Blackout kısmındaki yenilikler olacaklar.

Zombies kısmında ise Ancient Evil haritasında oynayabileceğiniz yeni bir Gauntlet meydan okuması Labours of Hercules ve Perkaholic, Near Death Experience, Reign Drops ve Shopping Free adıyla dört yeni Elixir olacak. Perkaholic tüm Loadout Perk'lerini ve ekstradan sizde olmayan rastgele altı Perk almanıza olanak tanırken, Near Death Experience ise takım arkadaşlarınızın yakınında olmanız durumunda ayağa kaldırıldığınızda hiçbir Loadout Perk'inizi kaybetmemenizi sağlıyor. Reign Drops dokuz çekirdek güçlendiriciden birini açıyor. Shopping Free ise adı üstünde. Son olarak S6 Stingray, Peacekeeper, Vendetta, Locus ve Ballistic Knife silahları, Grav için eklenti desteği ve yeni Mastercraft silahları için de destek ekleniyor.

Yeni güncelleme ile Call of Duty: Black Ops 4 oyununun hem PlayStation 4 hem de Xbox One versiyonlarında geçerli olacak yeni içerikler de söz konusu olacak. Multiplayer kısmında MX9, GKS, Cordite ve Saug 9mm için cephane kapasitesi üç şarjörde dört şarjöre ve Assault Rifle'ların, SMG'lerin, Tactical Rifle'ların ve Pistol'lerin deliş güçleri arttırılıyor. Bunların yanı sıra Spectre, Nomad ve Ajax için de denge ayarlamaları yapılıyor.

Playstation 4 platformunda Capture the Flag, Bolt-Action Barebones, Barebones Deathmatch Moshpit ve Prop Hunt modları 4 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında Featured Playlists kategorisinde, Xbox One platformunda ise Bolt-Action Barebones, Prop Hunt, Infected, Barebones Deathmatch Moshpit ve Endurance Moshpit modları 4 - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Featured Playlist kategorisinde olacaklar.

Blackout kısmında ise 4 - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında PlayStation 4 için Ground War moduna ek olarak Solos, Duos ve Quads, Xbox One için de tek başınıza oynayabileceğiniz Ambush moduna ek olarak Hot Pursuit, Solos, Duos ve Quads Featured Playlist kategorisinde olacaklar.

Zombies kısmında ise MKII silahları için Rampage, Switchblade X9, Vapr-XKG ve Spitfire silahları için destek eklenirken, Elixir için Perk Up bulma olasılığı Epic'ten Legendary değiştirilmesi ve Ancient Evil ve Dead of the Night için birçok hata çözümlemesi söz konusu.

Son olarak, gelelim PC platformuna. Bu platformda Multiplayer kısmında Bolt-Action Barebones, Prop Hunt ve Barebones Deathmatch Moshpit modları 4 - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında, Blackout kısmında ise aynı tarihler arasında tek başınıza oynayabileceğiniz Ambush moduna ek olarak Hot Pursuit ve Duos Featured Playlist kategorisinde sizleri bekleyecek.