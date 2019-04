Call of Duty: Black Ops 4'e Infected Modu Geliyor

Gerek Infinity Ward, gerek Treyarch Studios ve gerekse de Sledgehammer Games, yeni bir Call of Duty oyunu geliştirirken, serinin önceki oyunlarında olup da oyuncuların hoşuna giden içeriklerin bazılarını yeni oyunlarına aktarmayı ihmal etmiyorlar. Ağırlık her ne kadar haritalarda olsa da oyun modlarından bazılarını da güncel oyunlarda görebiliyoruz. Treyarch Studios da bunlardan bir yenisini gerçekleştirecek. Infected modu, bu hafta Call of Duty: Black Ops 4 oyununa gelecek.

Infected modu, seriye Call of Duty: Modern Warfare 3 ile katılmıştı. Daha sonradan Call of Duty: Ghosts, Advanced Warfare, Infinite Warfare ve Black Ops III oyunlarında da yer alan bu mod, WWII'ye Attack of the Undead topluluk etkinliği ile eklenmişti.

Call of Duty: Black Ops 4 oyununa gelişini ise zaten biliyorduk. Operation Grand Heist sezonunun başlangıcında verilen detaylar ile Infected modunun geleceğini müjdelemişti, Treyarch Studios. Beklenen zaman da geliyor. Hatta geldi bile diyebiliriz. Bu hafta içerisinde yayınlanacak olan yeni güncelleme ile öncelikli olarak PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan mod, önümüzdeki hafta da Xbox One ve PC kullanıcıları ile buluşacak.

Infected modunun oynanış şekli ise oldukça eğlenceli. Lobideki bir oyuncu zombiye dönüşüyor. Amacı ise diğer oyuncuları zombiye dönüştürmek. Diğer oyuncuların amacı ise tur bitene kadar zombiye dönüşmemek. Eğer başarılı olurlarsa, galip gelmiş sayılacaklar. Aksi takdirde de lobide zombiye dönüşmüş olan oyuncu kazanmış sayılacak.

Bu mod tabii ki beraberinde büyük bir güncelleme ile gelecek. Bu güncellemenin içeriği henüz belli değil ama teknik hata çözümlemeleri, iyileştirmeler ve silahlar, ekipmanlar ve Specialist sistemi ile ilgili bir takım ince ayarların yer aldığı uzun bir liste bizleri bekliyor diyebiliriz.