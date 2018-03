Call of Duty: Black Ops 4 Geliyor Olabilir

Artık her sene karşımıza çıkmasına alıştığımız Call of Duty serisinin bir sonraki oyununun Call of Duty: Black Ops 4 olacağı iddiaları ortaya atıldı.

Call of Duty serisine dair yaptığı haberlerle ön plana çıkan CharlieIntel isimli internet sitesi, bir sonraki Call of Duty oyununa dair ortaya çıkan ilk sızıntıyı takipçileriyle paylaştı. Dünyanın en büyük video oyun mağazalarından GameStop’ın internet sitesine eklenen ve çok kısa süre sonra silinen ürünlerin ekran görüntüsüne ulaşan CharlieIntel, 2018 yılında çıkacak olan oyunun Call of Duty: Black Ops 4 olabileceğini aktardı.

GameStop’ta çalışan ismi belirsiz bir çalışan tarafından gönderildiği iddia edilen görüntülerde, GameStop’ın veri tabanına Call of Duty: Black Ops 4’e dair t-shirtlerin eklendiği detayı yer aldı. Yayınlanan görüntülerden sonra yeni Call of Duty oyununun Call of Duty: Black Ops 4 olacağı söylenirken, veri tabanına dair görüntülerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının resmi açıklamaya kadar belli olmayacağı söylendi.

Görüntülerin yayınlanmasından birkaç gün önce ise Marcus Sellars isimli bir video oyun editörü, Call of Duty: Black Ops 4’ün piyasaya sürülebileceğine dair detayları Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.