Call of Duty: Black Ops 4 için Hafta Sonu Etkinlikleri Başladı

Eğer Call of Duty: Black Ops 4 sahibiyseniz ve bu hafta sonu için herhangi bir programınız yoksa, iki farklı etkinlik sizi bekliyor. Black Ops Pass haritalarına erişimin yanında, çifte kazanımlar sağlayabileceksiniz.

12 Ekim 2018 tarihinde satışa sunulmuş olan Call of Duty: Black Ops 4, gerek yayınlanan güncellemeler ve gerekse de Operation Absolute Zero sezonu ile içerik anlamında epey genişlemişti. Operation Grand Heist sezonu ile genişlemeye devam ediyor. Ne var ki, güncellemelerin haricinde sunulan içeriklerin tamamına erişebilmek için Black Ops Pass sahibi olmanız gerekiyor. Buna, son eklenen haritalar da dahil. Ancak bu hafta sonuna özel olarak en azından haritalara erişim sağlayabileceksiniz.

Geliştirici stüdyo Treyarch Studios, yaptığı açıklama ile Call of Duty: Black Ops 4 oyuncuları için 15 - 18 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan iki ayrı etkinliği duyurdu.

Etkinliklerden bir tanesinde, Black Ops Pass içeriğinde sunulan Elevation, Madagascar, Casino ve Lockup olmak üzere dört haritaya herhangi bir sınırlandırma olmaksızın erişim sağlamanız mümkün olacak. Diğer etkinlikte ise Multiplayer ve Zombies modlarında çifte XP ve Blackout modunda da çifte Merits kazanımına ek olarak, Black Market sisteminde de Tier atlamak için iki kat hızlı gelişim sağlayabilmek mümkün olacak.