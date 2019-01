Call of Duty: Black Ops 4 için League Play, Şubat Ortasında Geliyor

Eğer Call of Duty: Black Ops 4 için yayınlanacak olan League Play modunu bekliyorsanız, size güzel bir haberimiz var. Treyarch Studios League Play modunun Şubat ortasında geleceğini duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere Call of Duty: Black Ops 4 oyununun resmi duyurusunun yapıldığı zamanlarda, Call of Duty: Black Ops II ile seriye katılmış olan League Play modunu da içereceği belirtilmişti. Aralık ayında oyuncuların beğenisine sunulacağı söylenmiş olan mod, ne yazık ki şimdiye kadar ortalıklarda yoktu.

Günlük sayfası üzerinden açıklama yapan Treyarch Studios, League Play modunun Şubat ayının ortalarında Call of Duty: Black Ops 4 oyununa getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Bildiğiniz gibi Amerikan menşeli geliştiricinin League Play modu ile ilgili planları genişlemişti ve bu bağlamda da modun yapısında değişikliklere gidilmişti. Haliyle de değişikliklerin uygulanmasının ve testinin gerçekleşmesi için fazladan birkaç ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Yeni bir rekabetçi kural setinin ve tam zamanlı sıralamalı ilerleyişin yanı sıra World League Hub içinde CWL özel oyunlar da söz konusu. Bu haftanın sonlarına doğru ise yeni kural setinin gösterileceği ve sınırlı bir süreliğine aktif olacak bir Playlist yayınlanacak. Eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa da Şubat ayının ortalarında yayınlanacak olan sıradaki büyük güncelleme ile World League Hub ve League Play, Call of Duty: Black Ops 4 oyuncuları ile buluşacak. Bu buluşma, Activision ve Sony arasındaki devam eden anlaşma neticesinde öncelikle PlayStation 4 platformunda, bir hafta sonrasında da PC ve Xbox One platformlarında gerçekleşecek.

League Play, yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak Call of Duty: Black Ops II oyununda karşımıza çıkmıştı. Oyuncuların dahil olacakları liglerin kazandıkları ve kaybettikleri oyunlara göre belirlendiği mod, eğer oyuncunun kayıp sayısı fazla ise bir alt lige, kazandığı oyunların sayısı fazla ise bir üst lige çıkmasını sağlıyordu. Call of Duty serisinin hayranlarının League Play modunu ne kadar sevdiklerinin farkında olduğunu belirten Treyarch Studios, mod ile ilgili problemlerin farkında olduklarını da dile getirmeden geçmedi. Call of Duty: Black Ops 4 oyununa getirirken de etkinlikleri daha sık ve daha kısa tutacaklarının sözünü verdi. Bunlara ek olarak, daha kalabalık ve eşleşmelerin de sağlıklı olabilmesi için etkinlikler zamanlı ve Ladder sistemi de tanıdık olacak. Yani kazandığınız puanlar ile yukarıdaki sıralara çıkacakken, kaybettiğiniz puanlarla da aşağı sıralara ineceksiniz.

Son olarak, gelişen yeni bir sıralama sistemi de gelecek. Bu sistem sayesinde tüm etkinliklerin genelindeki performansınızı yansıtacak kalıcı bir sıraya yükseleceksiniz. Merdivendeki nihai yerleştirme, genel sıranızını nasıl geliştirdiğinizi belirleyecek. League Play etkinliğinde birinci sırada yer aldığınız zaman, sıranız zaferinizi yansıtmak için kalıcı olacak geliştirilecek. Eğer birçok kez birinci sırada yer alırsanız, daha fazla geliştirme ve ödüle konacaksınız.