Call of Duty Black Ops 4 Serinin Sıradaki Oyunu Olabilir

Activision, son Call of Duty oyunu Call of Duty WWII ile seriyi eski günlerine döndürmüş ve oyuncuların beğenisini kazanmıştı.

Call of Duty WWII'den önceki Call of Duty oyunları gelecekte geçen hikayeleri nedeniyle tepki çekmiş ve hatta Call of Duty Infinite Warfare'in duyuru videosu YouTube üzerinde dislike rekoru kırmıştı. Hal böyle olunca Activision rotayı serinin ilk oyunlarında olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'na kırdı.

Call of Duty WWII'yi oynayıp bitirdiyseniz bir sonraki Call of Duty oyununun ne olacağını merak etmeye başlamışsınızdır. Activision henüz bu konu hakkında bir bilgi paylaşmasa da sektörün içinde yer alan kaynaklardan ilk açıklama geldi. Bu yeni iddiaya göre 2018'de çıkacak Call of Duty oyunu Call of Duty Black Ops 4 olacak.

2010 yılında çıkan ilk Call of Duty Black Ops oyunu, 60'lı yıllarda geçen, Soğuk Savaş dönemini konu alan bir oyundu. Bu nedenle ilk Call of Duty Black Ops oyunu güzel bir boşluğu dolduruyordu. Daha önceden çıkış yapan Call of Duty oyunları 2. Dünya Savaşı ve günümüzün modern savaşlarını konu alıyorlardı. Call of Duty Black Ops serisinin devam oyunları ise geleceğe gitmiş, ardından Advanced Warfare ve Infinite Warfare oyunları bu çizgiyi devam ettirmişti ve seri oyuncu kitlesinin tepkisini çekmeye başlamıştı.

Call of Duty Black Ops serisinin kaldığı yeri düşünürsek yeni Black Ops oyununun gelecekte geçmesi büyük bir olasılığa sahip. Böyle bir hareket de Activision için riskli olacaktır; çünkü firma Call of Duty WWII ile oyuncuların gönlünü bir hayli zor kazanmıştı. Tekrar geleceğe dönüş seriye büyük darbe vurabilir.

Call of Duty Black Ops 4'ün günümüzde veya geçmişte geçecek bir hikayeye sahip olma ihtimali de mevcut. Call of Duty Black Ops 4 iddiasını ortaya atan kaynak bu oyunun modern zamanlarda geçeceğini de tahmin ediyor. Ayrıca oyunun Nintendo Switch platformu için de yayınlanacağı söylentiler arasında.