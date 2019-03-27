Call of Duty: Black Ops 4'ün 1.16 Güncellemesi Yayında

Haftalık olarak güncellenmeye devam eden Call of Duty: Black Ops 4, bu haftayı da es geçmedi. Treyarch Studios tarafından 1.16 güncellemesi ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş olan canlı yayın sonrasında geliştirici stüdyo, yayını kaçıran oyuncular için bir güzellik yaptı. Treyarch Studios, Call of Duty: Black Ops 4 1.16 güncellemesinin detaylarını yazılı olarak da yayınladı.

Sony ve Activision arasındaki anlaşma devam ederken, her yeni güncellemede PlayStation 4 platformuna özel içerikler yayınlanıyor. Bu hafta da Multiplayer, Zombies ve Blackout için yeni içerikler, bu platformun kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Multiplayer tarafında Barebones adıyla yeni bir oyun modunun Featured Playlist (Team Deathmatch ve Domination) için eklendiğini söyleyelim. Altıya altı oynanan bu modda Specialist Weapon, Special Issue Equipment Gear veya Operator Mod kullanımına izin verilmiyor. Equipment artık soğuma olmaksızın tek kullanımlık olacak ama yeniden doğduğunuzda tam olarak dolu hale gelecek. Ayrıca Core ve Hardcore Playlist'lerin de Featured kategorisine eklendiklerini söylemeden geçmeyelim.

Eğer Black Ops Pass sahibiyseniz, Zombies için Ancient Evil haritasına erişim sağlayabileceksiniz. Ayrıca yeni bir Perk olan Zombshell, Suit Up (Epic), Dividend Yield (Legendary), Talkin’ Bout Regeneration (Rare), Bullet Boost (Common) ve Quacknarok (Classic Whimsical) olmak üzere yeni Elixir'ler ve Glowing Phylactery (Epic) ve Battered Dragon Scale (Legendary) olmak üzere de yeni Talisman'lar sizleri bekliyor. Blackout'ta ise yakın dövüş silahı Home Wrecker, Contraband Stash'lerde mevcut.

PlayStation 4 ve Xbox One için Multiplayer, Zombies ve Blackout kısımlarında Submachine Gun, Assault Rifle, Tactical Rifle, Sniper Rifle, Pistol sınıfları genelinde denge ayarları ve Specialist askerleri Nomad ve Outrider ve Tactical Mask Perk'i için bir takım iyileştirmeler yapılıyor. Ayrıca Outrider'ın Sparrow silahının Supply Stash'lerde, Zero'nun EMP Disruptor bombasının Blackout haritası üzerinde bulunmasının yanı sıra Little Bird ve Cargo Truck için yardımcı pilot desteğinin eklenmesi de kayda değer yenilikler olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak Dead of the Night senaryosunda, zombilerden kaçmak için haritanın belirli bölgelerden yararlanma ile ilgili açığın giderilmesine ek olarak, Reactive Camo'ların bütün silahlar için mevcut olması da 1.16 güncellemesi ile gelen diğer yeniliklerin arasında yer alıyorlar.