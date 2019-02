Call of Duty: Black Ops 4'ün Merit Sistemi Değişecek

Treyarch Studios ve Activision, Call of Duty: Black Ops 4 ile ilgili yeni değişikliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Yakın bir zamanda da yeni bir güncelleme yayınlanacak. Salı günü yayınlanacak olan güncelleme ile Merit sistemi de değiştirilecek.

Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Bu tarihten itibaren de, düzenli olarak yayınlanan sayamayacağımız kadar çok güncelleme ile birçok yenilik, hata çözümlemeleri, iyileştirmeler ve birçok değişiklikler getirilmişti. Ne var ki halen üzerine düşülmemiş olan bir sorun, oyuncular açısından büyük bir sıkıntı: Merit sistemi.

Bildiğiniz gibi çoklu-oyuncu, Zombies ve Blackout modlarının, her bir müsabanın sonunda yer aldığınız sıraya, tamamladığınız meydan okumalara ve tabii ki öldürdüğünüz oyuncu sayısına dayanan bir seviye atlama sistemi var. Bu da Blackout modu açısından iki büyük sorun demek. Bu modu oynarken oyuncuların fazla infaz gerçekleştiremiyor oluşları ve seviye atladığınızda da genel dış görünümler ve künyeler haricinde yeteri kadar Merit kazanımınızın olmayışı. Bu da tabii ki seviye atlamadaki kolaylığın önünü büyük ölçüde tıkıyor. Her ne kadar zaman içerisinde bir değişiklik gerçekleştirilmiş olsa da, yine de yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu bariz bir şekilde ortada.

Muhtemelen sıradaki güncellemeyle, Merit sisteminde etkili bir değişim yapılacak. En azından Treyarch Studios Tasarım Yönetmeni David Vonderhaar tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşıma bakacak olursak, bu yönde bir çalışma mevcut diyebiliriz.

Do not Tweet about the Merit system refactor

Do not Tweet about the Merit system

Do not Tweet about the Merit

Do not Tweet about the

Do not Tweet about

Do not Tweet

Do not

Do