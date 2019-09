Call of Duty: Black Ops 4'ün Operation Dark Divide'ı Başladı

Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuru bağlamında Treyarch Studios, Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bu canlı yayın ile sıradaki sezon başlamış oldu. Call of Duty: Black Ops 4 oyuncularına Operation Dark Divide ile yeni içerikler sunuluyor. Tabii ki öncelikle PlayStation 4 platformunda. PC ve Xbox One sahibiyseniz birazcık beklemeniz gerekecek.

Öncelikle Multiplayer kısmına Lair ve Launch olmak üzere iki harita ekleniyor. Ancak bu iki haritaya şimdilik sadece Black Ops Pass sahipleri erişim sağlayabilecekler. Lair, volkanik bir ada ve Arkadeus isimli bir örgütün oldukça kuvvetli bir silah ürettiği yer. Hedef ise örgütü ortadan kaldırıp silahı güvenceye almak olacak. Launch ise Call of Duty: Black Ops oyunundan hatırlayabileceğiniz bir harita olacak. Bizi Rusya topraklarına götürecek olan bu haritada Sovyet nükleer füzesinin fırlatılmasına engel olmaya çalışacağız.

İki yeni haritaya ek olarak Echohawk Dual Bore, AN-94 ve VMP olmak üzere üç yeni silah daha gelecek. Bu silahlara Black Market üzerinden erişim sağlayabileceksiniz.

Blackout tarafında ise zaman sınırlı yeni bir mod geliyor: Heavy Metal Heroes. Araçlarla yapacağınız savaşlara dayalı olacak bu modda, haritaya indikten sonra ARAV, motosiklet, saldırı helikopteri ve tanktan oluşan araç çeşitlerinden bir tanesini bulmanız gerekecek. Daha fazla araç çatışma sırasında haritaya bırakılacakmış ve bulacağınız işaret fişeği ile tank çağırmanız da mümkün olacak.

Alcatraz haritasında gündüz vaktine geçişin yapılacağı Operation Dark Divide kapsamında Grigori Weaver, Stuhlinger ve Marlton adında üç yeni Blackout karakteri de Black Market'ta sizi bekliyor olacak.

Zombies tarafında ise oyunun çıkışı ile başlayan hikaye Tag Der Toten ile son bulacak. Bu da aynı Multiplayer haritaları gibi Black Ops Pass sahiplerine özel olacak. Group 935 tarafından gerçekleştirilen deneylerin merkezine gideceğimiz içerikte, Victis mürettebatı Nikolai'nin gelecek planlarını güvenceye almak için son bir eseri ele geçirmek durumunda olacak ama bu iş tabii ki kolay olmayacak. Çünkü bölüme adını veren Tag Der Toten ile mücadele etmek gerekecek.

Bu hikayeyle üç yeni silah ve biri aşina olduğumuz Gobblegums olmak üzere dört destek eşyasıyla geliyor. Parça tesirli el bombası görevi gören Matryoshka Dolls, uzak mesafeli çatışmalar için ideal olacak Wunderwaffe DG Scharfschütze ve Tundra Gun. Yeni Perk'ler ise köşeye sıkışmış olan oyuncular için kurtuluş anahtarı olacak Blaze Phase, beş dakika boyunca güçlendiricilerin daha sık çıkmasını sağlayan Power Vacuum ve herhangi bir silah için cephane almanızı sağlayan Secret Shopper.

Son olarak, Black Market için elli yeni Tier, yeni yakın dövüş silahı Outrider Series 6, yeni Epic ve Legendary kıyafetler, yeni Mastercraft'lar, yeni MKII silahları, yeni Death Effect'ler, yeni silah anahtarlıkları ve yeni bir Jump Pack ekleniyor.