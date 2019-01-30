Call of Duty: Black Ops 4'ün v1.12 Güncellemesi Bugün Geliyor

Hafta geçmiyor ki Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir güncelleme gelmesin. Bu zamana kadar o kadar çok güncelleme yayınlandı ki artık haftalık olarak yayınlanan Grand Theft Auto Online içerikleri gibi Call of Duty: Black Ops 4 güncellemelerinin içeriğinde de nelerin olacağını merak eder olduk. Sağ olsun Treyarch Studios da bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Yeni v1.12 güncellemesinin detayları paylaşıldı.

Peki bizleri bu hafta neler bekliyor? Sınırlı bir süreliğine oynayabileceğiniz yeni Blackout modu Ambush, öncelikli olarak PlayStation 4 için bugün yayında olacak. Bu mod kapsamında, sadece pusucu tüfekleri, yakın dövüş saldırıları ve roketatarlar kullanılabilecek. Zombies modunun IX senaryosunda ise Veni, Vidi, Zombie! isimli yeni bir Gauntlet meydan okuması sizi bekliyor. Otuz turdan oluşacak olan meydan okumanın her bir turunda kurallar değişecek ve onuncu, yirminci ve otuzuncu turları tamamlayan oyunculara madalyalar ve çeşitli ödüller verilecek. Eğer otuz tur boyunca herhangi bir başarısızlık yaşamazsanız, kozmetik ödül sahibi de olabileceksiniz.

Gelelim PlayStation 4 ve Xbox One için bugün, PC için ise önümüzdeki hafta gelecek olan yeniliklere. Featured Playlist için Blackjack's Gun Game ve Featured kategorisi için de Hardcore Moshpit, Endurance Chaos Moshpit, Mercenary Capture Moshpit ve Safeguard ekleniyor.

Bunların haricinde, Call of Duty: Black Ops 4 oyununun genelindeki birçok teknik hata için çözümlemeler getiriliyor. Ayrıca, Blackout modunda Level 1 Armor için hasar korumasının %30'dan %15'e, Level 2 Armor için hasar korumasının %40'dan %25'e, Level 3 Armor için hasar korumasının %50'den %35'e düşürülmesi, Zombies modunda MP 40, Grav, Daemon 3XB, SWAT RFT ve KAP 45 silahlarının tüm haritalarda Mystery Box'a eklenmesi gibi bir takım değişiklikler ve Daemon 3XB, SWAT RFT ve KAP 45 silah kamuflajlarının gelişiminin ve özelleştirmesinin Black Market sisteminden açıldığında Armory bölümünde mevcut olması gibi yenilikler de söz konusu.

Son olarak, geçtiğimiz hafta PlayStation 4 platformunda başlamış olan özel etkinlik Barbarians, bugün itibarıyla Xbox One ve PC platformlarında da Black Market sistemine eklendi. Halihazırdaki Operation Absolute Zero kısmında bulabilirsiniz.