Call of Duty: Black Ops 4'ün Yeni Sezon İçerikleri Yayınlanıyor

Eğer Call of Duty: Black Ops 4 ile vakit geçirmekten keyif alıyorsanız, Treyarch Studios bugünden itibaren sizlere çok daha fazlasını verecek. Operation Absolute Zero sonrasında yeni sezon faaliyete geçti. Operation Grand Heist’e bir merhaba diyelim!

Başta şunu belirtmemiz gerekiyor ki Operation Grand Heist, Call of Duty: Black Ops 4 oyununun görüp görebileceği en büyük sezon olabilir. Öyle ki Operation Absolute Zero sezonunu cebinden çıkartabilecek kadar büyük bir güncelleme ile karşı karşıya olduğumuzu zaten haberimizin detaylarında da göreceksiniz.

Öncelikle bugün, yani 19 Şubat 2019 tarihinde, yeni bir Specialist olan Outrider bizlerle olacak. Multiplayer modunda bizlerle olacak bu arkadaş, yeni ve iyileştirilmiş silahlarla geliyor. Hawk adı verilen insansız hava aracı ve Sparrow isimli yayı sayesinde düşmanlarınızın korkulu rüyası olacaksınız. Outrider birimini açabilmek için Black Market sisteminde yeni operasyonun Tier 1'ini Multiplayer ve Blackout modlarında tamamlamanız gerekecek. Multiplayer için bir de One in the Chamber modu geliyor. Bu klasik mod, sizlere üç can ve tek mermisi olan bir tabanca verecek. Eğer kusursuz bir atış yapar veya yakın mesafeden düşmanınızı infaz ederseniz, fazladan bir merminiz ve artı yüz puanınız olacak. Operation Grand Heist ile Multiplayer moduna ilk etapta Switchblade X9, Rampage ve Cha-Ching! adı altında üç yeni silah daha eklenecek. Ayrıca Black Ops Pass sahipleri için Lockup ve Casino adı altında iki yeni Multiplayer modu haritası da ek bir ücret gerekmeden sunulacak. Lockup haritası Lost Angeles karakolunda takımların mücadelesine sahne olacakken, Casino ise bizleri Monaco şehrindeki bir kumarhaneye götürecek. Tabii ki kumar oynamaya değil.

Gelelim Blackout moduna. Blackout haritasına Ghost Town adı altında yeni bir bölge bugün itibarıyla ekleniyor. Haritanın güneydoğu tarafındaki çölde karşımıza çıkacak olan Ghost Town bölgesinde, hayranların favorisi olan haritalardan esinlenilmiş iki farklı noktası olacak. Bunlardan bir tanesi Call of Duty: Black Ops II oyunundaki Standoff haritasının Vahşi Batı temalı versiyonu olan Outlaw. Bir diğeri ise Buried. Buried noktasında ise Zombies modundan esintiler göreceğiz. Ayrıca yeni binalara ek olarak yepyeni iniş bölgeleri gibi yenilikler de Blackout haritasına ekleniyor.

Treyarch stüdyosunun Blackout ile ilgili planları şimdilik bu kadarla da sınırlı değil. Önümüzdeki Cuma günü her birinin farklı bir avantajı olan SUV, Muscle Car ve PBR olmak üzere üç arabanın bulunacağı Hot Pursuit modu yayınlanacak.

Blackout ile ilgili bir diğer yenilik ise Blackout Prestige System olacak. Bu sistem, işleyiş itibarıyla serinin önceki oyunlarına bir selam duruşu olacak diyebiliriz. Öyle ki bu sistem, on aşamalı bir sistem. Echelon'ları ve Prestige'i on defa geçerseniz, Blackout Prestige Master olacaksınız. Prestige'i açan oyunculara ise farklı ikonlar, Calling Card'lar, Victory Coin'ler ve çok daha fazlası hediye edilecek.

Son olarak Hardcore Mode adıyla yeni bir etkinlik, KAP 45, Switchblade X9, Rampage ve Outrider karakterinin Sparrow silahı da Blackout moduna ilerleyen zamanlarda gelecek olan yeni silahlar olacaklar. Bunların dışında, Dead Ops Arcade'den Cosmic Silverback şu an itibarıyla Black Ops Pass sahiplerinin erişimine açık olarak bekliyor.

Peki Operation Grand Heist kapsamında Zombies modu için ne gibi iyilikler düşünülüyor? Yine bugün ilk olarak Classified senaryosu için Death-Con Five isimli yeni bir Gauntlet meydan okuma bizleri bekliyor. Öncekiler gibi yine otuz tur olacak Death-Con Five meydan okumasında, Richtofen, Dempsey, Takeo ve Nikolai karakterlerinin Ultimis versiyonlarını göreceğiz. Bu noktada bizleri memnun edecek bir detayı da paylaşmadan geçmeyelim. Bildiğiniz gibi Classified senaryosu, esasında Black Ops Pass eklentisi ile sunuluyordu ama Treyarch Studios tarafından verilen bilgiye bakılırsa bugün itibarıyla bu senaryo, PlayStation 4 üzerinden bağımsız olarak da satın alınabilecek. İlerleyen zamanlarda ise Hellcatraz adıyla yeni bir meydan okuma daha bizlerle buluşacak. Bu defa Blood of the Dead senaryosuna konuk olacağımız meydan okumada, Aether ile yine otuz tur boyunca yaşam savaşı vereceğiz. Mart ayında da Redacted adı altında yeni bir Zombies senaryosu, Black Ops Pass sahiplerinin beğenisine sunulacak.

Önümüzdeki hafta ise Ethereal Razor adı altında yeni bir Perk de Zombies moduna merhaba diyecek. Bu Perk sayesinde, enfeksiyonlu düşmanlarımıza çok daha fazla zarar verebileceğimiz bir yakın dövüş saldırımız olacak.

Treyarch Studios tarafından Operation Grand Heist sezonu ile ilgili olarak verilen detayların devamına bakacak olursak, Black Market sistemine de büyük yenilikler yolda. Yüz yeni Tier, yeni Specialist birimi Outrider, yeni Blackout karakterleri olan Call of Duty: Black Ops II Zombies modundan Misty ve Brutus, yeni Contraband silahları, yeni Signature Weapon'lar, Maddox RFB ve VAPR-XKG dahil yeni Reactive Camo'lar, yeni kıyafetler, yeni Blackout Jump Pack'leri ve Blackjack’s Reserve'leri, Black Market sistemi ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

İleride ise sekiz yeni Multiplayer haritası, bir yeni Blackout karakteri, Zombies modu için de iki yeni senaryoya ek olarak, İlkbahar mevsiminde Operation 4, Yaz mevsiminde Operation 5 ve Sonbahar mevsiminde de Operation 6 bizlerle olacak.

Son olarak tüm bu içeriklerin, Sony ve Activision arasındaki anlaşmaya bağlı olarak öncelikle PlayStation 4 kullanıcılarına sunulduğunu söylemeden geçmeyelim. Bir hafta sonrasında ise Xbox One ve PC kullanıcıları bu içeriklere erişim hakkı elde edecekler.