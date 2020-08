Call of Duty: Black Ops Cold War Açık Beta Testi Tarihi Ortaya Çıktı

Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta testi tarihi sızdırıldı. PlayStation 4 kullanıcılarının erken erişim sağlayabilecekleri testin tarihi 8 Ekim 2020 olarak göründü. Daha sonradan Call of Duty: WWII oyun içi mağazasında yer alan bu tarih için Activision veya Treyarch ve Raven Software ikilisinden herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Call of Duty serisinin yeni oyunu, geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu. Hakkındaki ilk resmi bilgileri öğrendiğimiz oyun, GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında da yeni fragmanı ile karşımıza çıkmıştı. 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta testi tarihi de ortaya çıktı.

Arapça Call of Duty: Modern Warfare oyun içi mağazasında ortaya çıkan tanıtıma göre, Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta 8 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

Breaking - Call of Duty: WWII in-game store also says Black Ops Cold War Early Access Open Beta begins October 8 on PS4



(Via @NFSJoshh) https://t.co/zjR8TRoHet pic.twitter.com/w2USWLyXgl