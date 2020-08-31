Call of Duty: Black Ops Cold War Açık Beta Testi Tarihi Ortaya Çıktı

Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta testi tarihi sızdırıldı. PlayStation 4 kullanıcılarının erken erişim sağlayabilecekleri testin tarihi 8 Ekim 2020 olarak göründü. Daha sonradan Call of Duty: WWII oyun içi mağazasında yer alan bu tarih için Activision veya Treyarch ve Raven Software ikilisinden herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Call of Duty serisinin yeni oyunu, geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu. Hakkındaki ilk resmi bilgileri öğrendiğimiz oyun, GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında da yeni fragmanı ile karşımıza çıkmıştı. 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta testi tarihi de ortaya çıktı.

Call of Duty: Black Ops Cold War Açık Beta Testi Ne Zaman Başlayacak?

Arapça Call of Duty: Modern Warfare oyun içi mağazasında ortaya çıkan tanıtıma göre, Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta 8 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

Breaking - Call of Duty: WWII in-game store also says Black Ops Cold War Early Access Open Beta begins October 8 on PS4



(Via @NFSJoshh) https://t.co/zjR8TRoHet pic.twitter.com/w2USWLyXgl — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 31, 2020

Yayıncı Activision ve Sony Interactive Entertainment arasındaki anlaşma bağlamında, ilk olarak ön-sipariş ile satın alan PlayStation 4 kullanıcıları erişim sağlayabilecekler. İlerleyen zaman zarfında da bütün PlayStation 4 kullanıcılarına açılacak. PC (Battle.net) ve Xbox One versiyonları için de aynı yolun izleneceğini düşünüyoruz. Bu esnada, PlayStation 4 kullanıcıları açık beta testin erişim sağlayamaya devam edip edemeyecekleri ise şu anlık belirsizliğini koruyor ama Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki gibi bir plan yapılıyorsa, Sony konsolu kullanıcıları birazcık daha şanslı olacaklarmış gibi görünüyor. Ancak resmi açıklama yapılmadığı sürece, kesin bir şey söylemek zor olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çok oyunculu modları ile ilgili merak edilen tüm detayların 9 Eylül 2020 tarihinde paylaşılacağını hatırlatalım. Bu tarih, muhtemelen açık beta testi hakkındaki detayların paylaşılacağı tarih de olacaktır.

Call of Duty: Black Ops Cold War Konusu

Hikaye olarak Call of Duty: Black Ops oyununun doğrudan devamı olacak. Bizleri 1980'li yılların başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşının derinliklerine götürecek. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir senaryoda, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplunun karanlık merkezine ineceksiniz.