Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha, PS4 Platformunda Başladı

Eğer bir PlayStation 4 sahibiyseniz, yeni Call of Duty oyununu şimdiden deneyebilirsiniz. Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha bugün itibarıyla başladı. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru duyurulmuş olan yeni oyun, epey sükse yapmış durumda. Bizleri Soğuk Savaş dönemine götürecek olan oyun, 13 Kasım 2020 tarihinde PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X için satışa sunulacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha'yı Kaçırmayın!

Bildiğiniz gibi önümüzdeki ay içerisinde, iki safhada yapılacak olan bir açık beta testi için beklemedeyiz ama Activision ve geliştiriciler Raven Software ve Treyarch, PlayStation 4 oyuncularına bunun da öncesinde oyunu deneme fırsatı sunuyor. Bugünden itibaren 20 Eylül 2020 Pazar günü TSİ 20:00'a kadar devam edecek olan bir Alpha sizleri bekliyor.

PlayStation Plus aboneliğinin gerekmeyeceği bu süreçte, Miami, Moscow (Moskova) ve Satellite haritalarında altıya altı Team Deathmatch, Domination ve Kill Confirmed modlarını, Armada ve Crossroads haritalarında da Combined Arms: Domination modunu deneme fırsatınız olacak. Combined Arms: Domination, on ikiye on iki olarak oynanan ve tanklar, motorlu kızaklar ve hücumbotlar dahil olmak üzere araçların da işin içine girdiği bir Domination varyasyonu oluyor. Amaç ise aynı olacak. Takımların birden fazla noktayı ele geçirmesi ve savunması gerekecek.

Alpha sürecinde katılımcılar sınırlı seviyede Create-a-Class, Gunsmith ve Scorestreak özelleştirmesi de yapabilecekler. Ayrıca yine sınırlı olarak sunulan silahlar, eklentiler, takviyeler (Perks), ekipmanlar, saha geliştirmeleri (Field Upgrades) ve jokerler (Wildcards) ile hazır setinizi (loadout) düzenlemeniz de mümkün olacak.

Son olarak, Alpha sürecine katılımda bulunacak olanlara, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone ve çıkışı sonrasında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununda kullanabileceğiniz özel bir kartvizit verileceğini de söylemeden geçmeyelim.