Call of Duty: Black Ops Cold War beta testi fragmanı yayınlandı. Bu hafta başlayacak olan beta testi ile oyunu çıkışından önce deneyebileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Bu yılın Call of Duty oyunu, Ağustos içerisinde duyurulmuştu. Call of Duty: Black Ops için devam oyunu olacak Call of Duty: Black Ops Cold War, bizleri Soğuk Savaş dönemine götürecek. Değişken jeopolitik savaşının derinliklerine inecek ve Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken, acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplonun karanlık merkezine ineceğiz.

Call of Duty: Black Ops Cold War Beta Testi Tarihleri

PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan oyun, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ancak oyunu çıkışından önce denemek isterseniz, geçtiğimiz haftalarda yapılan Alfa sonrasında bu hafta içerisinde başlayacak olan beta testi fırsatınız olacak.

Beta testi yine iki ayrı safhada gerçekleştirilecek. İlk hafta, Activision ve Sony arasındaki anlaşmadan dolayı PlayStation 4 platformuna özel olacak. Eğer ön-sipariş ile satın almışsanız oyunu, 8 - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında erken erişim hakkınız olacak. 10 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında ise bütün PlayStation 4 kullanıcıları katılımda bulunabilecekler.

İkinci hafta ise çapraz platform oynanış betası olacak. 15 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında bu defa ön-sipariş ile satın alan PC (Battle.net) ve Xbox One kullanıcıları için Erken Erişim hakkının yanı sıra PlayStation 4 kullanıcıları da katılımda bulunmaya devam edebilecekler. Son olarak da 17 - 19 Ekim 2020 tarihleri arasında bütün platformlardaki bütün kullanıcıların katılım hakları olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War beta testi için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.