Call of Duty Black Ops: Cold War Çıkış Tarihi ve Özel Sürümü Sızdırıldı

Call of Duty serisinin yeni oyunu ile tanışmaya az bir zaman kaldı. Yarın itibarıyla gerçekleştirilecek olan yeni etkinlik ile Activision, Treyarch ve Raven Software, eteklerindeki taşları teker teker dökecekler. Ancak her zaman olduğu gibi, önemli etkinlik öncesinde yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu defa, Call of Duty: Black Ops Cold War çıkış tarihi ve özel sürümü dahil birçok detay ortaya döküldü. Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War Çıkış Tarihi Açıklandı

CODTracker tarafından son Call of Duty: Modern Warfare güncelleme dosyaları aracılığıyla sızdırılan detaylara göre Call of Duty Black Ops: Cold War oyununun Ultimate Edition sürümü olacak. Bu özel sürüm, ana oyunun yanı sıra Land, Sea and Air Pack, Battle Pass Bundle ve Confrontation Weapons Pack içeriğiyle gelecek. Land, Sea and Air Pack içeriğinde üç operatör görünümü, üç araç görünümü ve üç silah planı bulunacakken, Battle Pass Bundle bir Season Battle Pass ve yirmi aşamayı otomatik olarak atlama imkanı sunacak. Ancak Confrontation Weapons Pack içeriğine dair bir detay bulunmuyor.

Eğer oyunu çıkışından önce ön-sipariş ile satın alırsanız, Açık Beta erken erişim hakkı kazanmanın yanı sıra Frank Woods ve bir taarruz tüfeğini planını anında Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunlarında kullanmaya başlayabilecek ve otomatik olarak on aşama atlayacaksınız.

Dahası ise, Ultimate Edition içeriğinde, ön-sipariş ödüllerinin en geç 13 Kasım 2021 tarihine tanımlanmasına dair ufak bir nota rastlanmış. Bildiğiniz gibi bahsi geçen kodların genellikle bir yıllık kullanım süresi oluyor. Eğer Call of Duty Black Ops: Cold War için de benzer bir durum söz konusu ise, oyunun resmi çıkış tarihinin 13 Kasım 2020 olacağı söylenebilir.

Öte yandan, ortada CODTracker tarafından sızdırılanların haricinde daha başka detaylar da bulunuyor. Bu detaylara göre, yarın gerçekleştirilecek olan duyurunun ardından çok oyunculu modların 9 Eylül 2020 tarihinde tanıtılacağı söyleniyor.

Önemli bir başka detay ise Black Ops alt serisinin kronolojisi ile ilgili. Modern Warzone tarafından aktarılana göre serinin yeni oyun, orijinal Call of Duty: Black Ops için doğrudan bir devam oyunu olacak. Bu aynı zamanda Call of Duty: Black Ops 2 oyununun devre dışı kalmasına neden oluyor.

Son olarak Call of Duty Black Ops: Cold War, beraberinde Zombie Royale adıyla yeni bir mod içerecek. Bu modun oynanışına göre, ölen oyuncular zombiye dönüşecekler ama yere düşen bir oyuncunun kalbini yemeleri durumunda tekrardan insan formuna dönebiliyorlar. Aralarında insan formunda bir oyuncunun bulunduğu son ekip, zafere ulaşmış sayılacak.

Call of Duty Black Ops: Cold War konusu

Call of Duty Black Ops: Cold War, bizi 1980'lerin başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşın derinliklerine götürecek. Senaryo boyunca, dünya genelindeki Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı ve çok daha fazla simgesel mekanlarda verilen savaşlara katılacak iken, tarihi figürler ve katı gerçekler ile yüz yüze geleceğiz.

Elit operatörler olarak gücün küresel dengesinin istikrarını bozmaya ve tarihin akışını değiştirmeye çalışacak olan Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğimiz Call of Duty Black Ops: Cold War oyununda, Woods, Mason, Hudson ve yeni operatörler ile küresel komplonun merkezine ineceğiz.