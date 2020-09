Call of Duty: Black Ops Cold War Çok Oyunculu Modları Tanıtıldı: İşte İlk Detaylar!

Yayıncı Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War çok oyuncu modları hakkındaki ilk detayları paylaştı. Bakalım bizleri yeni oyunda ne gibi modlar bekleyecek? Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare tanıtımı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmişti. İlk etapta yeni oyunda anlatılacak olan hikaye aktarılmışken, çok oyunculu modlarına dair detaylar ise sonraki bir tarihte düzenlenen sunum ile verilmişti. Call of Duty: Black Ops Cold War için de farklı olmadı.

Call of Duty: Black Ops Cold War Çok Oyunculu Modlarından Detaylar

Öncelikle Call of Duty: Black Ops Cold War açık beta testiyle başlayalım. Açık beta testi iki safhada gerçekleştirilecek. İlk safha PlayStation 4 kullanıcılarına ayrılmışken, ikinci safta ise PC ve Xbox One ama PlayStation 4 kullanıcılarının da erişimi mümkün olacak.

Eğer oyunu ön-sipariş ile satın alırsanız, 8 - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında erken erişim hakkınız olacak. 10 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında da bütün PlayStation 4 kullanıcıları katılımda bulunabilecekler. İkinci safhada ise çapraz platform devreye girecek. 15 - 16 Ekim 2020 tarihleri arasında, ön-sipariş ile satın almış olan PC ve Xbox One kullanıcılarına ek olarak PlayStation 4 kullanıcıları bir arada oynayabilecekler. 17 - 19 Ekim 2020 tarihleri arasında ise dileyen herkes açık beta testine katılımda bulunabilecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War haritaları, aşina olduğumuz Treyarch Studios tasarımının oyunun gerçekçilik ve tarihsel yapısının birleşiminden oluşacak. Görsel açıdan da 1980'li yılların Soğuk Savaş anlatısı ile uyumlu olacak. Specialists sistemine veda edilecek olan yeni oyunda, operatörler olarak Angola çölündeki Satellite ile başlayacak ve devamında da Crossroads (Özbekistan), Miami, Armada (Kuzey Atlantik) ve Moscow (Moskova) dolaylarına kadar uzanacak ve denizde, havada ve karada hızlı tempolu savaşlara katılacağız.

Belirtilene göre ilk etapta üç farklı çok oyunculu mod ile karşılaşacağız: VIP Escort, Combined Arms ve Fireteam. VIP Escort, altıya altı oynanıyor. Rastgele bir oyuncu VIP olarak seçiliyor. Seçilen oyuncunun takımı bu oyuncuyu güvenli bir şekilde tahliye noktasına ulaştırmaya çalışırken, karşı takım ise zapt etmek durumunda olacak. VIP oyuncu sadece tabanca, duman bombası ve UAV kullanabiliyor olacak.

Combined Arms, on ikiye on iki oynanabilen geniş ölçekli ve hem piyade hem de araç kullanımına dayalı bir oynanış sunacak. Haritaya bağlı olarak tanklar, motorlu kızaklar, saldırı helikopterleri ve deniz motoru gibi araçlar kullanabileceksiniz. Combined Arms, kendi içinde farklı Domination dahil farklı oyun tiplerine ayrılacak.

Fireteam, Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun şimdilik en büyük çok oyunculu modu olacak ve her biri dört kişiden oluşan on takımın amansız mücadelesine sahne olacak. Aynı Combined Arms gibi Fireteam de kendi içinde farklı oyun tiplerine ayrılacak ve bunlardan ilki, şu anda herhangi bir bilginin sunulmadığı Dirty Bomb.

Create-A-Class sistemi oyuncular için daha iyi esneklik sunabilmesi için sadeleştirilecek ve özelleştirmeyi geliştirmek için dört yeni Wildcard bulunacak.

Gunsmith sistemi, her bir silah için elli dört kadar eklenti sunacak. Birincil silahınız için de belirli bir Wildcard seçmeniz durumunda aynı anda sekiz eklenti takabilmeniz mümkün olacak. Oyun içi silah istatistikleri de oyunculara farklı istatistikler ile kendi silahlarını yaratmalarına olanak tanıyacak.

Çok oyunculu modlardaki skorlar artık ölmenize rağmen kaybolmayacak ve çoklu infazlar gerçekleştirdiğinizde katlamalı skor kazanabileceksiniz. Mini görevler de skorunuza yazılacak. Ne var ki aralıksız kullanımın engellenmesi için her bir Scorestreak kullanımından sonra diğer için bir süre beklemeniz gerekecek.

Activition tarafından verilen bilgiye göre Spycraft, Gearhead, Ninja, Ghost ve Engineer dahil hayranların favorisi olan takviyeler (Perk) geri dönecekken, Time-to-Kill ise silah yeteneğinin çok oyunculu modlardaki en üst seviye yetenek olması için ince bir ayardan geçirilecek. Bir diğer önemli nokta ise mini haritanın susturucu kullanılmadan yapılan atışları bütün oyunculara gösterecek olması.

Call of Duty: Black Ops Cold War, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X genelinde çapraz platform, çapraz nesil ve çapraz aşama kaydetme desteği sunacak ve bu sayede topluluk içinde herhangi bir kopukluk yaşanmadan tam bağlantılı bir deneyim sunulacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War çok oyunculu modları için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.