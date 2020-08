Call of Duty: Black Ops Cold War Duyuruldu, İşte İlk Detaylar!

Beklenen gün geldi ve Call of Duty: Black Ops Cold War duyuruldu. Treyach Studios ve Raven Software ortaklığında PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyun, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hikaye olarak Call of Duty: Black Ops oyununun doğrudan devamı olacak. Bizleri 1980'li yılların başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşının derinliklerine götürecek. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir senaryoda, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplunun karanlık merkezine ineceksiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War, ana senaryosunun dışında Warzone, Zombies ve çok oyunculu modları ile de gelecek. Oyunun nesil geçişine denk gelmesinden dolayı, sadece çapraz platform değil çapraz nesil desteği de sunacak. Bunun anlamı şu ki, çok oyunculu ve Zombies modlarını bütün platformlardaki bütün oyuncuların birlikte oynamaları mümkün olacak.

Zombies modu ile ilgili olarak pek bir detay paylaşılmış değil. Tek söylenen ise, pek şaşırtıcı değil. Oyunun çıkışı sonrasında bu mod ile aynı çok oyunculu modlarda olduğu gibi yeni içerikler yayınlanacak. Battle Royale kısmı için ise Treyarch Studios Blackout için devam niteliğinde bir mod geliştirmek yerine, Call of Duty: Black Ops Cold War elementlerini Call of Duty: Warzone içeriğine entegre edecekken, aynı bir önceki oyun gibi paylaşımlı ilerleme sistemi olacak. Yani envanterinizdeki eşyayı hem Call of Duty: Black Ops Cold War hem de Call of Duty: Warzone sırasında kullanabileceksiniz.

Çok oyunculu modlar kısmı da şu anlık büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. Battle Pass sisteminin yanı sıra, yeni haritalar, yeni modlar, yeni Zombies içerikleri ve oyun içi etkinliklerin olacağı söyleniyorken, merak edilen bütün detayların 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağına dikkat çekiliyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili dikkat çeken detaylardan bir tanesi de, görevlerin açık uçlu olacak olması. Activision tarafından söylenene bakılırsa, seçimler yapabileceğiz ve bu da bizi farklı bitişlere ulaştıracak.

Raven Software stüdyosundan Dan Vondrak tarafından söylenene göre, ekip bu fikir ile geliştirme sürecine başlamış. Bu fikrin bazı sorunları da beraberinde getirebileceği düşünülmüş olsa da, sonradan orijinal Call of Duty: Black Ops üzerinde de çalışmış olan Batman filminin yazarı David Goyer'dan yardım almışlar. Bu bağlamda, yazılan hikaye ile hem orijinal oyuna hem de birden fazla bitişi olan devamı oyununa selam gönderme sağlanmış.

Son olarak Call of Duty: Black Ops Cold War, standart sürümün dışında Cross-Gen Paketi ve Seçkin Sürüm olmak üzere üç farklı sürüm ile satışa sunulacak.

Standart sürüm, ana oyunu ve Confrontation Weapons Paketi'ni içerecek iken satın aldığınız versiyona göre geriye uyumluluk ile PlayStation 5 / Xbox Series X üzerinde oynamak mümkün olacak.

Cross-Gen Paketi, PlayStation 4 / Xbox One versiyonunu ve satışa sunulduğunda sizdeki versiyonuna göre PlayStation 5 / Xbox Series X versiyonunu ve Confrontation Weapons Paketi'ni içerecek.

Seçkin Sürüm, Cross-Gen Paketi içeriğine ek olarak, içeriğinde üç operatör, üç araç görünümü, üç silah planı bulunan Land, Sea and Air Paketi ve bir adet Sezonluk Battle Pass ve otomatik yirmi aşama sağlayabileceğiniz Battle Pass Paketi ile gelecek.

Ayrıca sürüm fark etmeksizin oyunu ön-sipariş ile satın almanız durumunda, hem açık beta testine erken erişim hakkınız hem de Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunlarında hemen kullanabileceğiniz operatör Frank Woods hem de taarruz tüfeği taslağı hediyeniz olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!