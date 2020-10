Call of Duty: Black Ops Cold War En İyisi Oldu!

Bir Call of Duty beta testini daha geride bıraktık. Bu haftanın başlarında biten test, oyuncuların yine yoğun ilgisine maruz kaldı. Öyle ki, seri tarihinde Call of Duty: Black Ops Cold War en çok indirilen beta olmuş. Detaylar haberimizde.

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Call of Duty: Black Ops Cold War için önümüzde az bir zaman kaldı. PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan yeni oyun, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ancak bunun öncesinde, oyuncuların kademeli olarak katılabildikleri bir kapalı beta testi düzenlenmişti. 8 - 19 Ekim 2020 tarihleri arasında ve iki safhada düzenlenmişti. İlk safha PlayStation 4 kullanıcılarına özel iken, ikinci safhada çapraz platform desteği sayesinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları bir arada oynamışlardı.

Call of Duty: Black Ops Cold War Beta Testine Yoğun İlgi

Activision ve Treyarch Studios tarafından Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa Call of Duty: Black Ops Cold War, seri tarihinde en çok indirilen beta olmayı başarmış. Ne var ki söylemi destekleyecek herhangi bir istatistik paylaşımında bulunulmamış. Sadece oyundan alınan görüntüler ile oluşturulan ve üzerinde bir teşekkür mesajının olduğu on üç saniyelik kısa bir video çıkıyor karşımıza. Ancak buna belki de şaşırmamak lazım. Çünkü, 2019 yılında çıkan Call of Duty: Modern Warfare için de benzer bir duyuru yapılmış ama herhangi bir istatistik verilmemişti.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çıkış gününde, ana senaryoya ek olarak VIP Escort, Combined Arms ve Fireteam çok oyunculu modları, Battle Royale ve Zombies ile gelecek. Bunlarla birlikte Satellite (Angola), Crossroads (Özbekistan), Miami, Armada (Kuzey Atlantik) ve Moscow (Moskova) olmak üzere farklı haritalar, bir önceki oyunda kullanılan operatör sistemine ek olarak Create-A-Class ve Gunsmith sistemleri de karşımıza çıkacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Konusu

Call of Duty: Black Ops için devam oyunu olacak Call of Duty: Black Ops Cold War, bizleri Soğuk Savaş dönemine götürecek. Değişken jeopolitik savaşının derinliklerine inecek ve Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken, acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplonun karanlık merkezine ineceğiz.