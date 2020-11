Call of Duty: Black Ops Cold War İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Uzun süreli bekleyişin ardından Call of Duty: Black Ops Cold War da çıkışını gerçekleştirdi. Başta serinin hayranları olmak üzere aksiyon türünü seven oyuncuların büyük ilgisine maruz kalan yeni oyun, bir hayli beğenilmiş görünüyor. Gelin isterseniz Call of Duty: Black Ops Cold War inceleme puanları ne alemde bir bakalım. Detaylar haberimizde.

Raven Software ve Treyarch Studios ortaklığında geliştirilen ve Activision tarafından da yayınlanan oyun, hikaye olarak Call of Duty: Black Ops için bir devamı niteliği taşıyor. Bizleri 1980'li yılların başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşının derinliklerine götürecek.

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir senaryoda, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz.

Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplonun karanlık merkezine ineceksiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War, ana senaryosunun dışında çok oyunculu modlar, Warzone ve Zombies gibi farklı seçenekleriniz de bulunuyor. Oyunun nesil geçişine denk gelmesinden dolayı, sadece çapraz platform değil çapraz nesil desteği de sunacak.

Bunun anlamı şu ki çok oyunculu modlar ve Zombies, bütün platformlardaki bütün oyuncuların bir arada oynamalarını mümkün kılıyor. Ne var ki Zombiles Onslaught modunun bir yıllığına PlayStation platformlarına özel olacağını belirtmeden geçmeyelim.

Call of Duty: Black Ops Cold War çıkışını Cuma günü gerçekleştirmişti aslında ama inceleme puanları daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Metacritic sitesine baktığımızda, PlayStation 4 versiyonu 82 / 100 ortalamasına sahip iken PlayStation 5 ortalaması ise 86 / 100 olarak görünüyor. Diğer platformlarda ise henüz bir ortalama oluşacak kadar puanlama girilmiş değil.

Şimdiye kadar yayınlanan tüm inceleme puanlarına, aşağıdan bakabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War İnceleme Puanları

3DJuegos - 8.0 / 10

Attack of the Fanboy - 80 / 100

AusGamers - 9.4 / 10

COGconnected - 79 / 100

Digital Chumps - 9 / 10

Everyeye.it - 8.5 / 10

Game Informer - 8.75 / 10

Gamers' Temple - 84 / 100

GamesRadar+ - 3 / 5

GameSpot - 8 / 10

GAMINGbible - 8 / 10

GamingTrend - 90 / 100

Hardcore Gamer - 4 / 5

Hobby Consolas - 90 / 100

IGN - 7 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Multiplayer.it - 8.5 / 10

PCGamesN - 9 / 10

PlayStation LifeStyle - 9.0 / 10

Power Unlimited - 78 / 100

PSX-Sense.nl - 7.5 / 10

VentureBeat - 80 / 100

Son olrak, oyunun ilk on beş dakikasını gösteren ve Zombies için on altı dakikalık oynanışın olduğu videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.