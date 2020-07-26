Call of Duty: Black Ops Cold War Logosu Görüldü

Yeni Call of Duty için heyecan doruğa çıkıyor. Resmi duyurusu öncesinde Call of Duty: Black Ops Cold War logosu, bir promosyon ile ortaya çıktı.

Call of Duty: Black Ops Cold War, oyun dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Bu, duyurusu öncesinde yeni oyuna olan ilgiyi arttırmak ve sıcak tutmak için özellikle uygulanan bir yöntem midir bilmiyoruz ama öyle ise başarılı olduklarını söyleyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere Call of Duty: Warzone için başlayan dördüncü sezon sonrasında bir rapor yayınlayan Video Games Chronicle, Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun yakın bir zamanda duyurulacağını söylemişti. Bu raporun üzerinden çok geçmeden Microsoft Store üzerinde yeni oyun ile ilgili The Red Door listelenmiş ve bununla bağlantılı olarak yeni detaylar da ortaya çıkmıştı.

Yeni Call of Duty ile ilgili ilk resmi detayları ne zaman öğreneceğimiz büyük bir merak konusuyken yakın bir zamanda yaşanan yeni bir gelişme, oyunun logosunun sızmasına neden oldu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Logosu Göründü

ModernWarzone.com ve TheGamingRevolution, yaptıkları paylaşımlar ile bu yılın Call of Duty oyunu ile ilgili olarak gerçekleştirilecek olan çifte XP promosyonunu rapor ettiler. Bu promosyon aynı zamanda logosuyla birlikte oyunun adının Call of Duty: Black Ops Cold War olacağını doğrulamış oldu.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020

Sağdaki resme baktığımız zaman, promosyonun başlama tarihi 5 Ekim 2020 olarak belirtilmişken, sol taraftaki resimde de sona ereceği tarih 31 Ocak 2021 olarak görülüyor.

Activision ve Infinity Ward buna benzer bir promosyonu Call of Duty: Modern Warfare için de yapmışlardı ve 2019 yılı Ekim ayının ilk gününde başlamıştı. Oyunun çıkış tarihi ise bildiğiniz gibi 25 Ekim 2019. Call of Duty: Black Ops Cold War da büyük ihtimalle Ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Ne Activision ne de Treyarch herhangi bir imada dahi bulunmadılar ama yeni oyunun 5 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan beşinci sezon ile tanıtılacağı yönünde.