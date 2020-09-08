Yeni Call of Duty oyunu ESRB tarafından derecelendirildi. Derecelendirme ile yeni Call of Duty: Black Ops Cold War oynanış detayları ortaya çıktı. Bu detayları da haberimizde bulabilirsiniz.

Treyarch Studios ve Raven Software ortaklığında geliştirilen ve Activision tarafından da yayınlanacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Ekim 2020 tarihinde PC (Battle.net), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. 9 Eylül 2020 tarihinde çok oyunculu modları hakkında ilk detayların paylaşılacağı oyun, ESRB tarafından derecelendirmeye gidildi.

Tahmin edebileceğiniz üzere M (Yetişkin) olarak derecelendirilen Call of Duty: Black Ops Cold War için, buna ek olarak oynanışa dair bir takım yeni detaylar da ortaya çıktı.

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War Oynanış Detayları

ESRB sayfasında yer alan açıklamaya göre, Avrupa ve Asya bölgelerinde çatışma ve sızma görevlerini yerine getireceğimiz senaryo boyunca düşman güçleri bertaraf edebilmek için tabancalar, makineli ve taarruz tüfekleri ve patlayıcılar kullanacağız. Son derece gerçekçi bir oynanışın sunulacağı oyunda ki bunu zaten biliyoruz, düşmanları kalkan olarak kullanabilmek de mümkün olacakmış.

Öte yandan bazı silahların karakterlerin parçalarına ayrılmalarına yol açacakmış. Bir Zombies modunda da, oyuncular olarak yürüyen ölü asker ve yaratık sürüsü ile savaşırken bıçak monte edilmiş silahlar kullanacağımız için düşmanlarımızın uzuvlarını kesebilecekmişiz. Ayrıca her zaman olduğu gibi yine küfürlü konuşmalarla da karşılaşacakmışız.

Aslına bakarsanız, önceden de söylendiği gibi son derece gerçekçi bir oynanışın sunulacağını bildiğimiz için bu detayları öğrenmek çok da şaşırtıcı olmadı. Malumunuz önümüzde Call of Duty: Modern Warfare varken, Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun hiç de aşağı kalmayacağı ortadaydı. Ancak yine de bilmek iyi oldu. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla yeni detay öğreneceğiz ve oyunun genel tablosu net bir şekilde ortaya çıkacak. Gelişmeleri takipte olacağız.