Call of Duty: Black Ops Cold War PC, Sadece Bu Mağazada Satışta Olacak

Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili daha fazla detay oyunun bu hafta gerçekleştirilecek resmi duyurusu öncesinde açıklandı. Blizzard Entertainment şu anda kullanıcılara Black Ops Cold War’un seri için bir kez daha Battle.net'e özel olacağını belirten e-postalar gönderiyor.

Charlie Intel tarafından sağlanan e-postada ek detayların yakında açıklanacağı belirtiliyor. Metin, “Yalanlar, düzenler ve yaklaşan savaş tehdidi sizi çevreliyor. Call of Duty: Black Ops Cold War gerçeği zamanında ortaya çıkacak. Bizi takip etmeye devam edin… gelecek göreviniz için ek brifinglerimiz olacak.” içeriyor.

E-posta ek olarak PC sürümünün bir kez daha Beenox tarafından geliştirildiğini doğruluyor. Activision’a ait stüdyo, 2015’teki Black Ops III’ten bu yana Call of Duty’nin çeşitli bölümlerine katkıda bulunuyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War PC Ne Zaman Çıkacak?

Black Ops Cold War, esas olarak Treyarch and Raven Software tarafından geliştiriliyor ve Activision’ın oyunu kısmen battle royale oyunu Warzone aracılığıyla 26 Ağustos’ta resmi olarak duyurması bekleniyor.

Black Ops Cold War tanıtım görseli de ortaya çıktı. Görsel, muhtemelen çatışmanın doruğunda iki büyük gücün ne denli eşit olduğunu göstermek için solda bir Sovyet amblemi sağda da bir Amerikalı karakteri gösteriyor. Bu karakterlerin hikayenin bir parçası olup olmayacağı belirsiz.