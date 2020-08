Call of Duty Black Ops: Cold War Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Aylar süre yeni Call of Duty oyunu gizeminde artık sona geldik. Call of Duty Black Ops: Cold War tanıtım tarihi sonunda duyuruldu. Önümüzdeki hafta ortasında ilk tanışmamızı gerçekleştireceğiz.

Sıradaki Call of Duty oyunu, geçtiğimiz yıldan bu yana oyun gündeminden düşmüyordu. İlk söylentilere göre, Treyach tarafından geliştirilmekte olduğunu ve Soğuk Savaş dönemini konu alacak bir ana senaryo modunun sunulacağını öğrenmiştik. Sonraları ise Call of Duty: Warzone üzerinden yeni oyunun Black Ops alt serisi ile bağlantılı bir oyun olacağına dair güçlü ipuçları verilmişti ki beşinci sezon fragmanı bunu bir hayli desteklemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Activision tarafından yapılan finansal konferans sırasında, bu sene çıkacak olan oyunun Treyarch ve Raven Software işbirliğinde geliştirildiği teyit edildikten sonra, bazı içerik üreticilerine ve oyun mecralarına gönderilen gizemli bir kutunun içinden çıkan slaytlar ise büyük resme yeni parçaların eklenmesini de sağlamıştı.

Call of Duty Black Ops: Cold War Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Yakın bir zaman önce ise Call of Duty Youtube kanalına Liste Dışı olarak yüklenen Know You History (Geçmişini Bil) isimli yeni bir fragman, yeni Call of Duty oyununu bizi Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği arasındaki jeopolitik çatışmanın yaşandığı yirminci yüzyıla yani Soğuk Savaş dönemine götüreceğini net bir şekilde ortaya koydu. Dönemin tarihine ait gerçek görüntülerin yer aldığı fragmanda, KGB'den kaçan Yuri Bezmenov tarafından Soğuk Savaş döneminde kullanılan silahlar anlatılıyor. İki dakika civarı bir uzunluğu olan fragman, Call of Duty Black Ops: Cold War oyununun dünya genelinde 26 Ağustos 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacağını belirten bir yazı ile sona eriyor.

İlgili fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.