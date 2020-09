Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Modu, Bu Hafta Tanıtılacak

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies modu için beklenen duyuru bu hafta gerçekleştirilecek. Twitter paylaşımı yapan Treyarch Studios, oyuncuları heyecanlandırdı. İşte detaylar!

İlk olarak Call of Duty: World at War ile seriye dahil olan Zombies, her ne kadar Treyarch Studios bünyesinden çıkmış olsa da, Call of Duty: Modern Warfare hariç diğer Infinity Ward ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilmiş olan oyunlarda da görmüştük. Bu mod, geçtiğimiz yılın Call of Duty oyununda gerçekçilik hedeflendiği için hariç tutulmuştu ama yine gerçekçilik hedefleniyor olmasına rağmen Call of Duty: Black Ops Cold War ile geri dönecek.

Bildiğiniz gibi bu sene çıkacak olan oyun için geride bıraktığımız zaman zarfında iki farklı sunum gerçekleştirilmişti. İlkinde ana senaryo, ikincisinde de çok oyunculu modlar tanıtılmıştı. Ancak bir hayli merak edilen Zombies modu şimdiye kadar bir defa bile karşımıza çıkmadı ki çok oyunculu mod sunumunda yer verilmesi bekleniyordu. Doğal olarak bu, biz oyuncuları üzmüştü. Ancak Activision, Treyach Studios ve Raven Software, çok sevilen bu modu için bu hafta içinde gerçekleştirilecek olan ayrı bir sunum ile tanıtmayı planlıyormuş.

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Modu Ne Zaman Tanıtılacak?

Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Treyarch Studios, büyük bir heyecan yarattı. Öyle ki Yeni Zombies modu, 30 Eylül 2020 Çarşamba günü TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan sıradaki sunum ile tanıtılacak ve ilk detaylar paylaşılacak.

Hatırlayacağınız üzere Call of Duty serisinde gördüğümüz son Zombies modu, Call of Duty: Black Ops 4 oyunundaydı. Yukarıdaki Twitter paylaşımında yer alan ‘Yeni bir #Zombies hikayesi başlıyor’ cümlesine bakılırsa da Call of Duty: Black Ops 4 oyunundaki modun hikayesinde yaşananlar nihai bitiş olarak kabul edilmiş ve yeni oyundaki modun hikayesi ise yepyeni bir başlangıç olacak. Haliyle, bir önceki Zombies modunu hikayesi için oynamanız gerekmeyecek.

Bakalım Activision, Treyach Studios ve Raven Software bizlere yeni Zombies modunda nasıl bir hikaye ve nasıl bir oynanış sunacak? Öğrenmek için önümüzde fazla bir zaman yok. Gelişmeleri büyük bir heyecanla takip edeceğiz.

Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak.