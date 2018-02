Call of Duty'de Tek Mermi Sıkmadan En Üst Seviyeye Çıktı

2017’nin en popüler oyunlarından Call of Duty: WWII, bir oyuncunun inanılmaz mücadelesine sahne oldu. TheseKnivesOnly takma isimli oyuncu, sadece bıçak kullanarak, oyundaki en yüksek level’a ulaşmayı başardı.

Call of Duty: WWII uzun yıllar sonra Call of Duty serisini İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürmüş ve oyuncuların birçoğundan tam not almayı başarmıştı. Klasik Call of Duty oynanışıyla İkinci Dünya Savaşı’nı birleştiren yapım, 2017’nin en çok satılan oyunlarından bir tanesi de olmuştu. Bugüne kadar birçok çılgın harekete sahne olan WWII’de TheseKnivesOnly takma isimli oyuncuysa çılgınlık seviyesini bir tık yukarıya taşıdı.

KARNAGE isimli bir takımda oyun oynamaya devam eden TheseKnivesOnly, Call of Duty: WWII’yi tek bir mermi sıkmadan bitirmek için yola çıkmıştı. Uzun süredir amacına ulaşmak için mücadele veren oyuncu, en sonunda Master Prestige level’ına ulaştı.

Daha önce 2010 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops’ta bir başka oyuncu benzer bir amaç için uğraşmış ve yine sadece bıçak kullanarak en üst seviyeye gelmişti. Master Prestige olabilmek için özel taktikler geliştiren ve daha iyi bıçak kullanmak için çeşitli ayarlar yapan TheseKnivesOnly ise uzun süre sonra benzer başarı öyküsünü tekrar yazmış oldu.

Master Prestige seviyesine gelmek için toplamda 32.000 kill’e ulaşması gereken ve 55. Level’a ulaştıktan sonra Prestige maçlarına girerek, daha iyi oyuncularla karşı karşıya gelen TheseKnivesOnly, böylece tekrarlanması çok güç bir iş yaptı.