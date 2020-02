Call of Duty Filmi Belirsiz Bir Süre Askıya Alındı

Halen yapım aşamasında olan Call of Duty filmi için bir süre daha bekleyecekmişiz gibi görünüyor. Son gelen bilgiye göre, belirsiz bir süreliğine beklemeye alınmış.

Warcraft filminin vizyona girmesinden sonra, 2015 yılı içerisinde Activision Blizzard Studios kurulmuştu. Beverly Hills dolaylarında kurulmuş olan şirket, oyun markalarını beyaz perdeye ve televizyonlarımıza taşımakla yükümlü ve ilk projesi de Call of Duty film olacak. Aradan geçen yıllar boyunca nadiren de olsa güncel haberler gelmişti ve şu durumda, Activision cephesi için bir öncelik teşkil etmiyormuş gibi görünüyor.

İtalyan BadTaste sitesi, Yönetmen Stefano Sollima ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında konuşan Sollima, tarafların yola nasıl devam edileceği konusunda fikir birliği oluşturma aşamasında olduğu için aksiyon filminin beklemeye alındığını söyledi. Hollywood filmlerinin tamamlanmasının uzun zaman alabildiğini ve bunun Call of Duty filmi açısından sıradışı bir durum olmadığını da sözlerine ekleyen Sollima, örnek olarak da yönetmen üstüne yönetmen değiştiren Uncharted filmini göstermiş.

Call of Duty filmi ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise kadroya Joker ve The Fighter filmlerinin senaryo yazarlığını yapmış olan Scott Silver'ın da katılmış olması. Her iki film de Oskar ödüllerine aday gösterilmişlerdi. Yani Silver'ın kadroya dahil olması Call of Duty açısından son derece olumlu bir gelişme oldu.

Activision Blizzard Studios şu an için filmin ne durumda olduğuyla ilgili genel bir yorumda bulunmuş değil. Bekleme aşamasına alındığı için bir süre daha bulunacak gibi görünmüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.