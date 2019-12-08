Call of Duty: Mobile 170 Milyon İndirmeyi Geçti

Call of Duty: Mobile (CODM), piyasaya sürüldükten sonra ilk 2 ay içinde 172 milyondan fazla indirildi ve oyuncuların bu oyun için yaptığı harcamalar toplamda 87 milyon dolara ulaştı. Analiz firması Sensor Tower’a göre oyun, Ekim ayında neredeyse 146 milyon kez indirilirken Kasım ayında yaklaşık 21 milyon kez indirildi.

Sensor Tower’ın verilerine göre, oyun ABD’de 28.5 milyon indirme (tüm indirmelerin yüzde 16.6’sı) ile ülkede oldukça popüler bir hale geldi. ABD’nin ardından oyunun en popüler olduğu ülkeler sıralamasında ikinci sırada 17.5 milyon indirme (tüm indirmelerin yüzde 10.2’si) ile Hindistan gelirken, üçüncü sırada da 12 milyon indirme (tüm indirmelerin yüzde 7’si) ile Brezilya yer alıyor.

Call of Duty: Mobile’ın en çok indirildiği platform ise 89 milyon indirme (tüm indirmelerin yüzde 52’si) ile Google Play oldu. Oyunun iOS versiyonu da 83 milyon kez indirildi (tüm indirmelerin yüzde 48’si).

Oyunda, en fazla 100 oyuncu mobil platform için tasarlanan bir haritada, tek kişilik, çift kişilik ve 4 kişilik takımlardan oluşan Call of Duty serisine ait farklı bölgelerde hayatta kalmak için birbirleriyle savaşıyor. Oyuncular, haritaya rastgele dağılmış olan silah ve ekipmanları bulup bunları donanarak ve ATV, helikopter, taktik sal gibi çeşitli araçları kullanarak karada, denizde ve havada savaşabiliyor.

Kısa süre önce de Call of Duty Mobile’a, hem Android hem de iOS versiyonu için oyuna çok beklenen zombi modunu getiren büyük bir güncelleme getirilmişti. Söz konusu zombi modu, oyunda ayrı bir mod olarak sunuluyor ve içerik olarak PUBG Mobile'da gördüklerimizden biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Zombi modu, oyuna ‘Raid (Saldırı)’ ve ‘Survival (Hayatta Kalma)’ olarak adlandırılan birbirinden tamamen ayrılmış 2 farklı mod getiriyor.