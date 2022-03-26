Call of Duty: Mobile 2022 3. Sezon Duyuruldu!

Call of Duty: Mobile’ın 2022 3. sezonu “Muhteşem Baskın” 80’ler temasıyla tozu dumana katmaya geliyor. Call of Duty: Mobile’ın 3. Sezonu “Muhteşem Baskın” 80’ler temasıyla geliyor ve Snoop Dogg oyuna giriş yapıyor. İşte detaylar!

Oyunun yeni sezonu, ünlü Hip-Hop sanatçısı ve yapımcı Snoop Dogg ile oyuncuları 80’ler dönemine ve Miami sokaklarına götürüyor. 50 Kademelik yeni Savaş Bileti, Gunzo-Palyaço Rozeti ve Park-Glam Operatörleri, yeni MAC-10 SMG, yeni Reaktör Çekirdeği Operatör Becerisi, yeni profil kartları, COD puanları ve yepyeni içeriklerle “Muhteşem Baskın” sezonu 1 Nisan Cuma günü Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

Oyunun üçüncü sezonuyla beraber gelecek yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Efsanevi Snoop Dogg: Hip-Hop mega starı, yapımcı ve girişimci ünlü isim, saha ajanı olarak oyuna dâhil oluyor ve düşmanlara gösterişli bir şekilde göz dağı vermeye geliyor. Oyuncular şanslı çekilişte elde edebilecekleri ünlü karakter ve gösterişli ekipmanlarla Miami sokaklarını fethedebilecekler.

Hip-Hop mega starı, yapımcı ve girişimci ünlü isim, saha ajanı olarak oyuna dâhil oluyor ve düşmanlara gösterişli bir şekilde göz dağı vermeye geliyor. Oyuncular şanslı çekilişte elde edebilecekleri ünlü karakter ve gösterişli ekipmanlarla Miami sokaklarını fethedebilecekler. Yeni Harita: Miami Baskını: İlk olarak Call of Duty: Black Ops Cold War'da karşımıza çıkan haritanın daha küçük bir sürümü yeni sezonda oyuna ekleniyor. Oyuncular gösterişli ve baş döndürücü koleksiyon arabaları arasında ve tehlikeli dar sokaklarda tüm hünerlerini sergileyebilecekler.

İlk olarak Call of Duty: Black Ops Cold War'da karşımıza çıkan haritanın daha küçük bir sürümü yeni sezonda oyuna ekleniyor. Oyuncular gösterişli ve baş döndürücü koleksiyon arabaları arasında ve tehlikeli dar sokaklarda tüm hünerlerini sergileyebilecekler. Askerin Seçimi: Oyuncular 14 gün boyunca günlük olarak Menendez ile etkileşime girerek belirli alternatiflerinden birini seçerek fazladan deneyim puanı, görünümler ve özel içerikler kazanabilecekleri görevleri tamamlamaya çalışacaklar.

Oyuncular 14 gün boyunca günlük olarak Menendez ile etkileşime girerek belirli alternatiflerinden birini seçerek fazladan deneyim puanı, görünümler ve özel içerikler kazanabilecekleri görevleri tamamlamaya çalışacaklar. Battle Royale’de İlkbahar Etkinliği: Battle Royale’de İlkbahar etkinliği başlıyor! Oyuncular harita geneline saklanan sürpriz yumurtaları toplayarak otomatlarda ödüle çevirebilecekler.

Battle Royale’de İlkbahar etkinliği başlıyor! Oyuncular harita geneline saklanan sürpriz yumurtaları toplayarak otomatlarda ödüle çevirebilecekler. 2022 Dünya Şampiyonası 1. Aşama: İddialı oyuncular, iki milyon Amerikan doları üzerinde ödül havuzuna sahip Call of Duty: Mobile 2022 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecekler. Turnuva, 31 Mart' günü 1. aşama ve sıralama serisiyle başlayacak.

Ayrıca oyunun yeni sezonunda farklı şanslı çekilişler, özel içerik paketleri, sezonluk görevler, oyun içi mağaza öğeleri ve çeşitli güncellemeler de oyuncuları bekliyor. Yeni sezon fragmanına yukarıda yer alan oynatıcıdan göz atabilirsiniz. Peki siz yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.