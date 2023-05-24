Call of Duty: Mobile 5. Sezon İçerikleri Açıklandı

Call of Duty: Mobile'ın 5. Sezonu "Anarşi" adıyla yayınlanacak. Yeni sezon, oyuna Arama ve Kurtarma çok oyunculu modunu, Donanma Saldırısı yeni çok oyunculu haritasını, turnuvalar için güncellemeleri, yeni işlevsel silahlar ve daha fazlasını getirecek.

Call of Duty: Mobile 5. Sezonu Anarşi, David Mason - Haydut ve Alias - Sinyal Bozucu gibi operatörlerin yanı sıra FFAR 1 saldırı tüfeği, Muafız Skor serisi gibi ücretsiz ve premium içeriklerle birlikte 50 seviyeli savaş bileti ödülleri kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca oyuncular, yeni silah tasarımları, profil kartları, tılsımlar, oyun içi puanlar (CP) ve sezon boyunca eklenecek çok daha fazla içeriği kazanabilirler.

Call of Duty: Mobile 5. Sezon İçerikleri

Yeni Çok Oyunculu Harita – Donanma Saldırısı – İlk olarak Call of Duty®: Black Ops Cold War'da yer alan harita, oyuncuları batacaklar mı yoksa yüzecekler mi görmek için cesaretlerini test edecek bir haritadır.

Yeni Çok Oyunculu Mod – Arama ve Kurtarma – Ara ve Yok Et moduyla birlikte diğer modların özelliklerini taşıyan yeni modda kaos hâkim olacak.

Yeni Silah ve Eklentisi – Oyuncular, ilk olarak Call of Duty®: Black Ops III'te yer alan bir saldırı tüfeği olan yeni FFAR 1'i kazanabilir veya RUS-79U silahı için yeni Taktik El Feneri eklentisini alabilirler.

Turnuva Modu Güncellemeleri - Çok Oyunculu ve Battle Royale modlarında rekabet etme seçeneği ile birlikte yeni Yakın Dövüş Kamuflajları da oyuna ekleniyor. Ayrıca oyuncular 1x Call of Duty Puanı kuponlarını artık Mitik Kart kutularında kullanılabilecekler.

Call of Duty: Mobile’ın 5. Sezonu hakkında tüm detaylar için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.