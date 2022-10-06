Call of Duty: Mobile 9. Sezonu Zombilerle Birlikte Geliyor

Call of Duty: Mobile, 9. sezonu ile Cadılar Bayramı'nı kutlayacak. ''Zombilerin Dönüşü'' yaşayan ölülerin baskını ile şekillenecek olan oyunun yeni sezonu 12 Ekim tarihinde hem Android hem de iOS'a gelecek.

Call Of Duty Cadılar Bayramını Kutluyor

Cadılar Bayramı konseptine uygun olacak şekilde şeker ya da şaka içerikli özel temalı etkinlikler oyunda yerini alacak. Aynı zamanda yeni harita ve içerikler de yeni sezona eklenecek.

Klasik Zombiler veya Yaşayan Ölülerin Süper Saldırısı şeklindeki iki moddan biri seçilebilecek. Bu modlarda oyuncular zombiler ile karşılacak ve mücadele edebilecekler.

Güncelleme ile birlikte Hacienda haritasının da özel versiyonu yapılacak. ''Perili Yolculuk'' ismini alacak olan tematik etkinlik, oyunculara Battle Royale ve Çok Oyunculu mod gibi birçok özel içerik de sunacak.

Call Of Duty 9. Sezonunda Oyuncuları Neler Bekliyor?