Call of Duty Mobile, Android ve iOS için Duyuruldu

Uzun yıllardır mobil pazarına giriş yapmaya çalışan Activision, en nihayetinde Tencent ile yürüttüğü işbirliğinde sona yaklaştı. Call of Duty Mobile isimli oyun için ortak çalışma yürüten iki geliştirici, mobil kullanıcıları için ön kayıt sürecini başlattı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Tencent tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Call of Duty: Legends of War ile büyük benzerlikler gösteren CoD Mobile'ın Android ve iOS için geleceği ifade edildi. Activision'dan gelen bir açıklamada bu oyunda Black Ops ve Modern Warfare serileri de dahil olmak üzere Call of Duty serisinin dört bir yanından haritalar, modlar, silahlar ve karakterler buluşturulmuş.

Ön Kayıt ile CoD Mobile'daki Yerinizi Alın

Tencent'in kendi oyun ekibi tarafından geliştirildiği dile getirilen Call of Duty Mobile'ın içerisinde Nuketown, Crash, Hijacked gibi ikonik haritalar da yer alacakken ayrıca ölüm maçı, bul ve yok et, tamamını öldür gibi oyun modları bulunacak. Halihazırda ön kayıt sürecine başlayan CoD: Mobile'a buradan kayıt yapabilirsiniz.

İlerleyen süreçte başlayacağı ifade edilen beta test süreci hakkında konuşan Activision Başkan Yardımcısı Chris Plummer, CoD Mobile hakkında şu ifadeleri kullandı: "B irinci şahıs aksiyon deneyimini, inanılmaz grafikleri Call of Duty oyunuyla yeni bir mobil deneyimde sunuyoruz. Tencent'teki muhteşem ekibimizle en sevilen haritaların, rekabetçi modların, tanıdık karakterleri mobil pazarına getiriyoruz."