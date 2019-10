Call of Duty Mobile, Bilgisayar Serisini İkiye Katladı

1 Ekim tarihinde Activision ve Garena ortalıklığında piyasaya sürülen Call of Duty Mobile, bilgisayar tarafını şimdiden geçti.

İkiye Katladı

Call of Duty serisinin bilgisayar oyunları aktif olarak 50 milyon oyuncuya sahipken, Call of Duty Mobile henüz ilk haftasında iOS ve Android cihazlarda toplam 100 milyon indirildi.

Mobil oyunların hızlı bir şekilde gelişmesi ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmesi, mobil oyunculuğun da hızla büyümesine yol açtı. Bununla birlikte kullanıcılar mobil oyunları yalnızca akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden değil, bilgisayar üzerinden emülator aracılığı ile de oynamayı tercih ediyor.

Bu noktada Gameloop ile anlaşan yapımcı şirket, oyunun bilgisayar üzerinden fare ve klavye ile oynanabilmesine imkan sunuyor. Fare ve klavye ile daha iyi bir kontrol sağlayan ve farklı bir oyun deneyimi yaşatan Gameloop, oyunculara daha büyük ekranlarda geniş bir görüş elde etme imkanı sunuyor. Ayrıca oyuncular, Gameloop’un 2K görüntü desteği sayesinde bilgisayarın getirdiği görsel kaliteyi mobil oyunlarda da sürdürebiliyor.

Call of Duty: Mobile Hakkında

Çok oyunculu savaş meydanlarındaki yerinizi alın! Activision ve Garena tarafından sunulan Call of Duty: Mobile dünyasında en iyi olmak için vereceğiniz mücadeleye bugün başlayın!

Call of Duty: Mobile’ın temeli, yüksek nabız ve kafa kafaya verilen çok oyunculu savaşlar! Call of Duty: Mobile’da Call of Duty: Black Ops ve orijinal Modern Warfare serisi de dahil olmak üzere efsanevi Call of Duty serisinden klasik haritalarda ter dökecek, oyun modlarıyla aksiyonu katlayacaksınız. Çok oyunculu karşılaşmalar şimdilik bir başlangıç. Gelecek güncellemelerle eklenecek benzersiz Call of Duty Battle Royale deneyimi, yeni oyun modları ve dahası için bizi takip etmeye devam edin.