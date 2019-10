Call of Duty: Mobile Bir Numaraya Yerleşti!

Activision tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Call of Duty: Mobile başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde tırmanmaya başladı.

Call of Duty: Mobile Başarı Yolunda Hızla Koşuyor!

1 Ekim itibarıyla Android ve iOS platformları için yayınlanan ve yaklaşık 1,5 GB boyutu ile dikkatleri çeken Call of Duty: Mobile, kısa sürede uygulama mağazalarının bir numaralı sıralamasına yerleşti. Her iki platformda üç günde 35 milyon indirmeyi geçen oyun, her iki oyun mağazasının da sıralamasını ezdi geçti.

PUBG Mobile için önemli bir rakip olan yeni oyun, yıllardır süregelen Call of Duty serisinin isminden de büyük ölçüde faydalanacaktır. Bununla birlikte yapımcı şirket Activision mobil oyun için böyle bir popülarite beklemediğini belirtti ve olayları "şaşırtıcı" olarak niteledi.

Her iki platformdaki toplam indirilme sayısının 35 milyonu geçtiğini açıklayan şirket, aynı zamanda yüzün üstünde ülkede birinci sıraya yerleştiklerini belirtti. Ülkemizden kontrol ettiğimizde, bizim ülkemiz için de birinci sırada olduklarını görmekteyiz.

"Bu inanılmaz eğlenceli bir deneyim ve daha yeni başlıyoruz." diyen şirket yetkilileri, "Daha fazla içerik eklemek için sabırsızlandığımız bir ton güncelleme var." şeklinde ekleme yaparak planlarını açıkladı.