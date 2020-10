Call of Duty: Mobile Gelirleri Dudak Uçuklatıyor

2019 yılının Ekim ayında çıkışını gerçekleştiren Call of Duty: Mobile, mobil platformda büyük bir başarı elde etti. Sensor Tower tarafından yayımlanan rapora göre Call of Duty: Mobile çıkış yaptığı günden bu zamana kadar toplamda elde ettiği gelir belli oldu. Peki, oynaması ücretsiz olarak sunulan Call of Duty: Mobile oyun içi harcamalar ile ne kadar kazanç elde etti? Call of Duty: Mobile gelirleri ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Call of Duty: Mobile Gelirleri 400 Milyon Doları Aştı

Tencent Games ve TiMi Studios tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Call of Duty: Mobile, 1 Ekim 2019 tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Mobil oyun çıkış yaptığı gün oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. İlk gün 3 milyon oyuncu tarafından indirilen Call of Duty: Mobile, oyuncuların yoğun ilgisi karşısında sunucuları kısa süreliğine çökmüştü. Mobil oyunun ilk üç günde indirme sayısı 20 milyonu geçmişti.

Hızlı oyun yapısına sahip olan Call of Duty: Mobile'da battle royale ve multiplayer oyun modları bulunuyor. Mobil oyunun battle royale modunda Muhafız, Tamirci, Gözcü, Sıhhiyeci gibi birçok özel sınıf yer alıyor ve her sınıfın kendine has özelliği bulunuyor. Bu sebepten ötürü Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile ve Fortnite gibi battle royale türündeki oyunlardan sıyrılmayı başarıyor. Dolayısıyla oyuncular Call of Duty: Mobile'a yoğun ilgi gösteriyor.

Sensor Tower tarafından yayımlanan rapora göre Call of Duty: Mobile, toplamda 270 milyon kez indirildi. Bu indirme sayısının 148 milyonu yalnızca oyunun çıkış yaptığı ilk aya ait olduğu belirtildi. 270 milyon indirme sayısının 50 milyonluk kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan oyuncular oluşturuyor. İndirme sayısı açısından Brezilya ikinci sırada yer alırken Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.

CoD Mobile çıkış yaptığı günden bu zamana kadar dünya genelinde toplamda 480 milyon dolar gelir elde etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan oyuncular Call of Duty: Mobile'da 215 milyon dolar harcama yaptı. CoD Mobile oyun içi harcamalar açısından ABD'den sonra öne çıkan ülkeler sırasıyla Japonya ve Almanya oldu. Call of Duty: Mobile gelirleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya ülkelerinden oluştu.