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  4. Call of Duty: Mobile Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Call of Duty: Mobile Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Oyun

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Call of Duty: Mobile'ın çıkış tarihi belli oldu. Activision, Call of Duty: Mobile'ın çıkış tarihini Twitter üzerinden duyurdu.

Activision ve Tencent'in iş birliği ile ortaya çıkan Call of Duty: Mobile'da 100 oyuncu aynı anda savaş modunda oyunu oynayabilecek. Oyuncular, ölüm maçı, bul ve yok et, tamamını öldür gibi oyun modlarında yarışacaklar.

Call of Duty: Mobile'da diğer Call of Duty oyunlarında yer alan Nuketown, Hijacked ve Crash gibi haritalar da bulunacak. Call of Duty: Mobile, 1 Ekim'den itibaren hem Google Play Store hem de App Store üzerinden indirilmeye açılacak.

Oyuncular oyunu iki veya dört kişilik takımlar halinde oynayabilecek. Call of Duty: Mobile şu anda ön kayıt sürecinde. Oyunu erkenden oynamanız için ön kayıt yaptırmanız gerekmekte.

Oyuna ön kayıt yaptırmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Haberimizin hemen altında bulunan bağlantı yardımı ile de oyunu cihazına indirebilirsiniz. Call of Duty: Mobile'ın önümüzdeki günlerde Pubg Mobile ile yarışacağı konuşuluyor.

Call of Duty: Mobile hakkında detaylar gelirse sizleri bilgilendireceğiz.

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