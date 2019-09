Call of Duty: Mobile Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Call of Duty: Mobile'ın çıkış tarihi belli oldu. Activision, Call of Duty: Mobile'ın çıkış tarihini Twitter üzerinden duyurdu.

Activision ve Tencent'in iş birliği ile ortaya çıkan Call of Duty: Mobile'da 100 oyuncu aynı anda savaş modunda oyunu oynayabilecek. Oyuncular, ölüm maçı, bul ve yok et, tamamını öldür gibi oyun modlarında yarışacaklar.

Call of Duty: Mobile'da diğer Call of Duty oyunlarında yer alan N uketown, Hijacked ve Crash gibi haritalar da bulunacak. Call of Duty: Mobile, 1 Ekim'den itibaren hem Google Play Store hem de App Store üzerinden indirilmeye açılacak.

Oyuncular oyunu iki veya dört kişilik takımlar halinde oynayabilecek. Call of Duty: Mobile şu anda ön kayıt sürecinde. Oyunu erkenden oynamanız için ön kayıt yaptırmanız gerekmekte.

Call of Duty: Mobile is coming to Android and iOS on October 1st.



The free to play mobile experience features signature Call of Duty multiplayer, iconic maps, modes, characters and a new Battle Royale experience. #CODMobile pic.twitter.com/dHIowxcaML