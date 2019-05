'Call of Duty: Mobile' Hakkında Heyecan Yaratan Açıklama!

Popüler oyun serisi Call of Duty’nin (CoD) hayranları, yaklaşan Call of Duty: Mobile adlı mobil oyunu şimdiden heyecanla bekliyor. Oyunun geliştiricilerinden Activision, hayranları daha da heyecanlandıracak yeni bir açıklama yaparak 'Call of Duty: Mobile'da Battle Royale modunun da yer alacağını duyurdu.

CoD serisinde Battle Royale modunu ilk kez Black Ops 4’teki Blackout moduyla deneyimlemiştik. Bunun güçlü bir oyun modu olduğunu söyleyebiliriz ancak diğer Battle Royale oyunlarının eğlence seviyesini tam olarak sunduğunu söyleyemeyiz. Bu mobil oyunda, 100 oyuncu tanıdık gelecek yerlerden oluşan bir dünyaya bırakılacak. Oyun severlerin favori yerleri arasında bulunan Firing Range ve Nuketown gibi birçok harita bulunacak.

Haritada dolaşmak için çeşitli araçlar mevcut olacak ve düşmanları hezimete uğratmak için etrafta çok sayıda farklı silah yer alacak.

Call of Duty Mobile’ın Battle Royale modunda oyuncular, birinci şahıs görüş açısını ya da üçüncü şahıs görüş açısını seçerek oyunu oynayabilecekler. Oyuncular hangi görüş açısını seçerse, aynı görüş açısıyla oynayan rakiplerle eşleştirilmek üzere buna uygun lobilerle karşılaşacak. Üçüncü şahıs görüş açısı, oyundaki köşelerde ve bazı yerlerde görüş avantajı sağladığı için, geliştiriciler farklı görüş açılarıyla oynayan oyuncuları aynı lobiye koymamayı daha uygun buluyor.

Call of Duty: Mobile'ın beta sürümü Hindistan’da yayınlandı bile ve sırada da Avustralya var. Diğer bölgelerde de beta erişimleri açıldıkça haber vermeye devam edeceğiz.